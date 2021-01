COVID-19 :

Le président du Parti populaire de la Communauté valencienne, Isabel Bonig (Castellón de la Plana, 1970), a exprimé son opinion dans OKDIARIO sur les nouvelles restrictions que le président de la communauté, le socialiste Ximo Puig, a décrété et qui entrent en vigueur aujourd’hui. Certaines restrictions qui, entre autres, obligent l’hôtellerie à fermer à cinq heures de l’après-midi.

Question: Que pensez-vous des nouvelles restrictions annoncées par Ximo Puig?

Réponse: Comme tous les bas que M. Puig a adoptés, ils arrivent en retard et mal. Nous sommes en faveur, nous l’avons toujours soutenu, de toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la vie des Valenciens, mais nous sommes ici depuis près de deux mois pour exiger que, avec les mesures restrictives, il prenne des mesures sanitaires. Tant qu’il n’envisagera pas ces mesures de gestion de la santé, de renouveler les soins primaires, de renforcer ces soins primaires, d’un plan de vaccination que nous ignorons encore à ce jour, de tests antigéniques en pharmacie, il sera très difficile de contrôler cette pandémie dans la communauté.

Q: Il y a une partie de ces mesures qui est celle qui affecte l’industrie hôtelière. Hier, les données sur le chômage sont sorties et elles sont désastreuses pour la Communauté valencienne, et les nouvelles mesures impliquent la fermeture de l’hôtellerie à partir de cinq heures de l’après-midi. À Madrid, ils ont de meilleures données et ils n’ont jamais fermé l’hôtellerie. Quelle note donneriez-vous?

UNE: Eh bien, cela va signifier la mort de nombreuses petites et moyennes entreprises, magasins, hôtels et restaurants. Et nous insistons sur le fait que ces mesures restrictives à elles seules se sont révélées inutiles. La Communauté valencienne a été l’une des premières à adopter des mesures restrictives avec la fermeture du périmètre de la communauté et, cependant, les cas ont continué à augmenter. Je pense que Madrid est un bon exemple à suivre de la façon dont, avec des mesures très consensuelles, très spécifiques et très déterminées, et avec une bonne gestion de la santé, l’économie peut être maintenue et l’hôtellerie et la restauration peuvent rester ouvertes, ce qui est le cas. important.

Q: Et vous devez ajouter le chômage.

UNE: La vérité est que la Communauté valencienne est la troisième communauté dans laquelle le chômage augmente le plus en pourcentage par rapport à l’année dernière, ce qui est préoccupant. Ce n’est qu’avec des mesures restrictives, tardives et mauvaises, que nous n’allons pas sauver la vie des Valenciens ou de l’économie. Une fois de plus, nous demandons à M. Puig de faire une bonne gestion de la santé, car ce n’est qu’avec des mesures restrictives que les hôpitaux se remplissent, effondrent le système de santé publique et, en outre, conduisent à la ruine de milliers et de milliers d’entreprises d’hôtellerie et d’accueil. la restauration que M. Puig a trompée. Il a dit qu’il donnerait de l’aide, et aujourd’hui l’industrie hôtelière réclame 80 millions d’euros d’argent en veine pour pouvoir résister à cette crise. Et dans le budget 2021, il y a 341 millions d’euros pour les bars de plage, mais pas un seul euro pour l’aide directe.

Q: Je voulais vous interroger sur le sujet des images que nous avons vues de l’hôpital d’Alzira avec des patients bondés. Dans la Communauté valencienne, il existe trois hôpitaux de campagne qui n’ont jamais été utilisés, en effet, celui de La Fe n’est utilisé que pour la PCR. Faut-il demander une aide privée, si ces hôpitaux doivent être activés, que faut-il faire?

UNE: C’est un exemple clair du manque de prévoyance, de l’improvisation de M. Puig et de son gouvernement tout au long de cette pandémie. Nous lui avons dit d’utiliser le réseau de santé privé pour référer toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires, pas urgentes et aussi urgentes, et que les hôpitaux publics gardent les cas de Covid. Malheureusement, cela n’a pas été fait dans la première vague, mais ni dans la seconde, pour une question purement sectaire. Ils ont construit trois hôpitaux de campagne qui nous ont coûté jusqu’à présent 16 millions. Et je dis pour l’instant, parce que le gouvernement de Puig refuse de nous donner la documentation, qui n’est pas utilisée parce qu’elle ne remplit pas toutes les conditions, comme cela a été dénoncé par les syndicats, afin qu’il puisse accepter ce qu’on nous a dit, qui devait soulager la pression des soins et agrandir les lits de l’unité de soins intensifs.

Q: Parlons d’Alzira.

UNE: Le problème est qu’Alzira, qui était une propriété publique mais gérée de manière privée, et qui était une référence dans la communauté valencienne, en raison du sectarisme, est revenue à la santé publique, ce qui est une conséquence de la mauvaise gestion de M. Puig. Il y a 600 professionnels de plus mais il est effondré parce qu’il n’y a pas de prévisions, il n’y a pas de coordination parce que ce qui se passe à Alzira n’est pas quelque chose de spécifique, parce que cela se passe dans pratiquement tous les 24 services de santé de la Communauté valencienne. Surtout chez les plus peuplés et chez les plus peuplés. Dans le PP nous avons proposé ce plan choc, en collaboration avec le secteur privé, car il faut que toutes les ressources, qui existent, les services de santé publics, privés et concessionnels soient au service de sauver des vies et d’améliorer la santé des valenciens. . Nous lui avons également proposé une réforme des soins primaires, et nous lui avons offert tout le soutien pour que le renversement de l’hôpital de Torrevieja ne se fasse pas. C’est-à-dire que Puig, en pleine pandémie, a l’intention de revenir à la santé publique et de mettre en danger 1 400 emplois dans un hôpital qui fonctionne très bien dans l’une des zones les plus peuplées, comme la région de Vega Baja.

Q: Vous avez fourni un plan pour les pharmacies à tester. Quelle a été la réponse?

UNE: La réponse a été non. Il y a près de deux mois, nous lui avons proposé un plan pour que les bureaux de pharmacie puissent effectuer des tests d’antigènes car nous savons que le seul moyen de contrôler et d’arrêter cette pandémie est, en plus du vaccin, ce qui est une bonne nouvelle, d’isoler asymptomatique, car les personnes présentant des symptômes se rendent dans les hôpitaux ou les centres de santé. Nous avons pris contact avec les écoles de pharmacie de la Communauté valencienne et nous sommes d’accord avec elles. Nous sommes parvenus à un accord avec les autorités galiciennes et en contact avec ce que fait la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ils nous ont donné leurs protocoles, nous les avons adaptés à la Communauté Valencienne et les avons mis à la disposition de M. Puig.

Q: Alors Puig a refusé?

UNE: M. Puig, une fois de plus, a refusé de recevoir l’aide du Parti populaire parce qu’il joue à falsifier les données, à ne pas donner les données, à inventer les données et à transmettre un faux sentiment que dans la Communauté valencienne, tout va bien, alors qu’en réalité ce que nous ne savions pas était la situation réelle parce qu’ils ne faisaient pas de tests et d’essais. Lorsque les tests et essais ont commencé, nous avons réalisé qu’il y avait beaucoup d’infectés, que la pandémie explosait de façon exponentielle et qu’en effet, les hôpitaux s’effondrent à cause de ce manque de prévoyance et de détection des personnes infectées.

Q: Vous avez dit quelque chose de très dur, vous parlez de falsification de données. À quoi cela se réfère-t-il?

UNE: Eh bien, c’est qu’ils ont dit qu’ils n’avaient pas fait de tests parce qu’ils donnaient un faux sentiment de sécurité, et leurs experts leur ont dit qu’ils ne devraient pas passer ces tests parce qu’ils ne donnaient pas ce sentiment de fausse sécurité. Aujourd’hui, nous savons que le comité d’experts, qu’il nous a dit, n’existe pas. Les données fournies par le ministère de la santé ne coïncident pas avec celles fournies par le ministère de la santé. Par exemple, le taux de vaccination. Avant-hier, le ministère de la Santé a déclaré que nous vaccinions 16%, aujourd’hui les données selon le ministère sont de 5,3%. Par conséquent, il y a eu une telle agitation, une telle disparité, si peu de spécificité et de transparence, que nous sommes inquiets. Cet été, un concours a été lancé pour plus de 70 000 PCR et tests à réaliser par des laboratoires privés. Il y a 15 jours, le ministère de la Santé nous a répondu que sur ces 70 000, seuls 2 700 avaient été fabriqués. Il est très difficile de croire un gouvernement qui dénonce beaucoup, mais, comme M. Sánchez, M. Puig récemment.