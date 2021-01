COVID-19 :

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a annoncé ce mardi que le gouvernement régional allait appliquer le vaccin contre Covid-19 tous les jours de la semaine, même la nuit, en utilisant tous les moyens nécessaires, tant publics que privés.

Ayuso a ainsi voulu surmonter les problèmes qui se sont posés lors de la première semaine de vaccination, au cours de laquelle la communauté régionale n’a pu mettre 6% des 48750 doses reçues, en raison de problèmes logistiques et organisationnels. Le service de santé du gouvernement catalan a appliqué un pourcentage de vaccins légèrement supérieur, 10%.

Isabel Díaz Ayuso a publié ce mardi un tweet dans lequel elle annonçait que «Madrid va vacciner les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. Matin et après-midi. Avec tous les moyens disponibles, publics et privés. Même la nuit».

Le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a expliqué que les problèmes survenus au cours des premiers jours sont dus à retard dans l’arrivée du vaccin, son processus de décongélation et lorsque ces dates coïncident avec les vacances de Noël, lorsqu’une partie du personnel nécessaire n’est pas disponible.

La Communauté de Madrid a signé un accord par lequel des volontaires de la Croix-Rouge participeront aux efforts de vaccination, afin d’accélérer cette procédure. L’organisation humanitaire recevra pour cela 133512 euros par mois du gouvernement régional, un total de 800 000 euros sur les six prochains mois.

Podemos n’a pas tardé à critiquer cet accord qui, à son avis, consiste à «privatiser» le service de vaccination, alors même que le gouvernement central contracte également régulièrement les services de la Croix-Rouge, par exemple pour les immigrés clandestins sont arrivés en espagnol.

La Croix-Rouge a répondu à ces critiques par une série de messages expliquant que «notre participation à cette opération de vaccination est un service de soutien administratif à but non lucratif, qui envisage exclusivement la couverture des coûts. Notre priorité est de soutenir les personnes les plus vulnérables.

«Dès le premier moment de la pandémie», ajoute l’ONG, «nous avons été à l’avant-garde de notre plan d’intervention de la Croix-Rouge. Mettre toutes nos capacités, ressources et expériences à la disposition des administrations locales, régionales et étatiques, comme dans d’autres situations d’urgence ».

À cet égard, la Croix-Rouge explique que a servi 3 millions de personnes touchés par le coronavirus, depuis le déclenchement de la pandémie: «Notre trajectoire, avec plus de 156 ans d’histoire au service et aux soins des groupes les plus vulnérables, démontre notre capacité à réagir: trois millions de personnes traitées contre le Covid- 19 d’une manière agile, efficace et efficiente ».

De son côté, la ministre de la Défense, Margarita Robles, a mis l’armée à disposition des communautés autonomes pour qu’elles collaborent aux tâches de vaccination: “Les forces armées répondront à toute demande qu’elles recevront, comme elles l’ont fait jusqu’à présent”, a déclaré Robles. ce mardi.

Les communautés autonomes ont communiqué mardi 23.700 nouveaux cas de coronavirus au ministère de la Santé, dirigé par Salvador Illa, portant le nombre de personnes infectées par Covid-19 à un total de 1.982.544. Ainsi, l’incidence cumulée des 14 jours a été placée à

Le gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias ne reconnaît que 51430 décès dus au coronavirus au cours de l’année dernière, malgré le fait que le chiffre réel dépasse déjà 77000 décès. Alors que presque toutes les communautés autonomes reconnaissent les difficultés à mettre en œuvre le plan de vaccination, le ministre de la Santé, Salvador Illa, est déjà engagé dans son travail en tant que Candidat PSC à la présidence de la Generalitat catalane.

En réalité, il y a 13841 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 2 220 dans une unité de soins intensifs, rapporte Europa Press. Sur les 10877 personnes diagnostiquées avec Covid-19 le dernier jour, 3577 se trouvaient à Madrid, 3029 en Catalogne, 360 en Andalousie, 314 en Aragon, 135 dans les Asturies, 249 dans les îles Baléares, 197 dans les îles Canaries, 123 en Cantabrie, 105 en Castilla-La Mancha, 767 en Castilla y León, 29 à Ceuta, 123 en Communauté valencienne, 654 en Estrémadure, 437 en Galice, 35 à Melilla, 160 à Murcie, 147 en Navarre, 361 au Pays basque et 75 à La Rioja .

Concernant le nombre de décès, le ministère de la Santé de Salvador Illa continue cachant environ 30000 morts. Les statistiques officielles ne reconnaissent que 11888 décès dus au coronavirus à Madrid (42 au cours des sept derniers jours), 8775 personnes en Catalogne (20 la semaine dernière), 5187 en Andalousie (49 la semaine dernière), 5107 en Castille et León (30 la semaine dernière), 4108 en Castille-La Manche, 3071 en Communauté valencienne, 3036 au Pays basque, 2659 en Aragon, 1403 en Galice, 1366 en Asturies, 1089 en Estrémadure, 971 en Navarre, 759 en Murcie, 588 à La Rioja, 480 aux Baléares, 439 aux Canaries, 59 à Ceuta et 44 à Melilla.