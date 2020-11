COVID-19 :

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a fait valoir que maintenant la région et le reste de l’Espagne “Ils seront plus en sécurité”, après avoir annoncé au gouvernement qu’il demandera la PCR à l’origine aux passagers venant de pays à risque.

«Un pays qui ne prend pas soin de ses frontières n’est pas appliqué. Personne n’aime marcher sur un territoire qui n’assure pas la sécurité, et plus encore en cas de pandémie », a écrit le leader régional sur Twitter. Le président a souligné qu’ils «combattaient depuis plus de six mois». “Trop longtemps,” remarqua-t-il Isabel Diaz Ayuso après avoir appris que l’Espagne réclamera un PCR négatif pour les voyageurs des pays à risque.

Par la suite, du gouvernement régional, ils ont rappelé, dans un communiqué, que le président de Madrid demandait depuis six mois au gouvernement central d’étudier les mesures et d’établir un protocole clair dans les aéroports, comme celui d’Adolfo Suárez Madrid-Barajas, “lorsqu’il s’agit de la porte d’entrée principale du pays et il n’y a pas de contrôles stricts qui détectent les personnes porteuses du virus.

Message de sécurité

Isabel Díaz Ayuso a toujours insisté sur le fait qu’un “pays qui ne prend pas soin de ses frontières ne transmet pas le message de sécurité qui garantit que les citoyens continuent à vivre en Espagne, à la fois pour faire des affaires et pour faire du tourisme”.

Ainsi, depuis mai dernier, le président a soulevé cette question lors des différentes visioconférences et conférences des présidents tenues avec le président du gouvernement, Pedro Sánchez.

Le 24 de ce mois, il montra son “malaise” face au “manque de mesures” et demanda des protocoles clairs pour les aéroports à la possibilité d’étudier un passeport de santé Avec lequel ils pouvaient partir d’autres aéroports ou des caméras thermiques à l’aéroport Madrid-Barajas Adolfo Suárez, le cinquième plus grand d’Europe.

De plus, le 17 juin, Ayuso a envoyé cette demande de lettre expressément à Sánchez, qui a répondu le 20 juin en transmettant un message de réconfort car, selon lui, à l’aéroport de Barajas “des mesures étaient déjà prises et il n’a pas jugé nécessaire de réaliser des PCR à l’origine pour les pays à forte incidence”.

Lettre à Ursula von der Leyen

Le 16 octobre, il a également écrit une lettre au président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de demander des contrôles plus importants et une réglementation commune contre Covid-19 dans tous les aéroports de l’espace aérien européen, une demande qu’il a réitérée lors de la dernière conférence des présidents à laquelle Von der Leyen a participé de manière exceptionnelle.

En plus du président, le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a souligné cette mesure et cela a été transféré lors des différentes réunions avec le ministre de la Santé, Salvador Illa, et lors des réunions du Conseil interterritorial, ils ont rappelé de l’exécutif régional.

Cas importés

Les services de santé de la Communauté de Madrid ont détecté depuis mai dernier un total de 192 cas importés avec symptômes, mettant en évidence une augmentation substantielle au mois de juillet, lorsqu’une certaine normalité a été retrouvée dans les vols, avec l’ouverture de l’espace aérien. A ceux-ci s’ajoutent entre 600 et 700 asymptomatiques que le ministère de la Santé estime avoir pu entrer par Barajas.

Selon les données fournies par Aena, l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a enregistré le plus grand nombre de passagers sur le réseau en septembre avec 985 077. En ce qui concerne le nombre d’opérations, l’aéroport qui a enregistré le plus grand nombre de mouvements ce mois-là était également Madrid avec un total de 12412