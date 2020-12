COVID-19 :

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), a annoncé ce lundi que le gouvernement régional demandera formellement l’exécutif central dans les prochaines heures tous les vols sont immédiatement suspendus entre la capitale espagnole et le Royaume-Uni. Face à la situation «incontrôlée» de la nouvelle souche de Covid-19 dans ce pays, le leader régional veut s’attaquer à la situation maintenant.

S’adressant aux médias du Royal Post Office, la présidente régionale a déclaré qu’elle «allait demander officiellement aujourd’hui à la Communauté de Madrid que les vols entre la capitale et le Royaume-Uni soient immédiatement suspendus. en raison de la virulence de la contagion que nous apprenons ». Il a ajouté que cette mesure devrait être étendue “au moins jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations à ce sujet”. “Il est de notre devoir de protéger les citoyens et jusqu’à ce que tout soit clarifié, nous demanderons à la Communauté de Madrid de suspendre ces vols”, a-t-il insisté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il juge nécessaire que la suspension soit dans toute l’Espagne, Isabel Díaz Ayuso a apprécié que “serait idéal”. En tout cas, il a précisé: “Je dois parler en tant que leader politique à Madrid, mais ce serait son truc jusqu’à ce que les caractéristiques du virus soient connues, par précaution, ils devraient les suspendre.”

«Chaque jour, les vols arrivent directement. Il y en a eu plus de 200 pendant le week-end et donc, en ce moment c’est très possible, et étant donné que Barajas ne fait pas un contrôle exhaustif des entrées, que nous ayons déjà des cas à Madrid et sur le reste du territoire national », a admis le leader madrilène.

🔴 Nous allons demander au gouvernement espagnol d’annuler immédiatement les vols avec le Royaume-Uni jusqu’à ce que la propagation et les détails de la nouvelle souche virale soient connus. @ Eruizescudero contactera d’urgence le ministre de la Santé. – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 21 décembre 2020

Plus précisément, selon des sources Aena consultées par Europa Press, le réseau des aéroports espagnols fonctionnera ce lundi un total de 201 vols (entre les départs et les arrivées) avec le Royaume-Uni. En attendant une action coordonnée en Europe pour la nouvelle souche de Covid-19 qui a émergé et qui affecte les îles britanniques, la liste des vols est très remarquable. De ces voyages, entre atterrissages et décollages, 18 opérations sont prévues à l’aéroport de la capitale qui est le principal du réseau national: l’aéroport international Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

201 vols

En attendant, suite à la détection de cette nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni, elle est en cours d’enregistrement une cascade de serrures et d’annulations dans le transport dans le monde entier avec ce pays. Une situation qui se produit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe. Tout cela après que le gouvernement de Boris Johnson ait reconnu que la variante, apparemment plus contagieuse, est “hors de contrôle”.

Pour sa part, le gouvernement espagnol attend des mesures coordonnées de nature européenne. Dans tous les cas, les heures passent et l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas accueille des centaines de voyageurs de ces îles. Ce lundi prévoit un total de 18 opérations (9 départs et 9 arrivées) depuis le Royaume-Uni.

Les fiducies de l’exécutif central une “ réponse rapide ” de l’UE, mais a avancé que “s’il n’y en avait pas, il agira pour la défense des intérêts et des droits des citoyens espagnols”. Pour l’instant, le gouvernement de Pedro Sánchez a promis de renforcer les contrôles sur les voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

De son côté, Aena – l’entreprise publique espagnole qui gère les principaux aéroports d’Espagne – détaille cela à Noël 2019 à ce moment-là, ils fonctionnaient double de vols vers le Royaume-Uni. De plus, comme le confirment la plupart des compagnies aériennes, malgré le nombre élevé de vols maintenus, la vérité est que le le facteur de charge en eux est faible.

“Incompréhension”

Comme Ayuso, le vice-président de la Communauté, Ignacio Aguado, Il a également montré ses regrets face au manque de rapidité du gouvernement espagnol. Le leader orange a avoué que Il ne comprend pas Comment aujourd’hui plus de 100 vols arriveront du Royaume-Uni, et ce week-end environ 300 sont arrivés. De même, il a demandé à l’exécutif central d’agir avant la nouvelle souche.

Dans des déclarations à la presse après avoir rendu visite aux Messagers de la Paix à Bethléem, Aguado a souligné qu’il ne savait pas pourquoi l’exécutif de Pedro Sánchez n’avait pas annulé les vols après le responsable de la santé du Royaume-Uni, Matt Hancoc, disent que cette nouvelle variante de Covid était «incontrôlable».

Il est 14h00 et les vols continuent d’arriver à Barajas depuis le Royaume-Uni. Honnêtement, je ne comprends pas. Ils devraient être interrompus maintenant. Le gouvernement britannique lui-même a reconnu que cette nouvelle variante de # COVID19 «est hors de contrôle». – Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 21 décembre 2020

«Les frontières n’ont pas été fermées ce week-end et près de 300 vols en provenance du Royaume-Uni sont entrés, aujourd’hui plus de 100 entreront et nous continuons de penser Je ne sais pas vraiment quoi. Chaque heure que nous perdons est une heure de risque plus élevé face à une éventuelle troisième vague », a déclaré le numéro deux de l’exécutif de la Puerta del Sol.

Compte tenu de cela, il a demandé au gouvernement espagnol agir “vite” car il n’est pas possible de «toujours prendre du retard sur les autres pays européens». Aguado s’est montré en train d’attendre ce qu’il décide mais a souligné que «chaque minute compte».