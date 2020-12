COVID-19 :

La vaccination en Espagne contre le coronavirus débutera ce dimanche dans une résidence de Guadalajara. Toutes les communautés autonomes recevront les premières doses le 27 décembre et pourront démarrer avec le calendrier prévu pour vacciner les plus vulnérables.

La Communauté de Madrid recevra 1 200 doses ce dimanche et, comme l’a annoncé Salvador Illa ce mercredi, 48 750 doses arriveront chaque lundi pendant 12 semaines. Les chiffres que le ministre de la Santé lui-même a reconnus ne serviront pas à couvrir le premier groupe de population attendu.

C’est pourquoi le président de la communauté a demandé au gouvernement plus de vaccins parce que la population de l’autonomie l’exige. Isabel Díaz Ayuso a directement demandé que “davantage de vaccins arrivent” et “qu’ils arrivent rapidement, le plus tôt possible”, car le nombre engagé par le ministère de la Santé auprès des communautés autonomes est “vraiment faible”.

Ayuso a lancé son appel ce jeudi lors d’une visite à l’Agence de sécurité et d’urgence de Madrid 112 (ASEM112) pour féliciter Noël aux professionnels qui restent de service pendant ces jours, après le plan de vaccination contre le Covid-19 de la Communauté de Madrid.

«Nous voulons lancer un appel de la Communauté de Madrid pour qu’un plus grand nombre de vaccins arrivent, qu’ils arrivent rapidement, le plus tôt possible, et que nous puissions protéger d’abord les plus vulnérables, mais aussi le reste de la population, pour récupérer rapidement nos vies» , a déclaré le leader madrilène.

Le président de la Communauté de Madrid a averti que le nombre de vaccins qui recevront “théoriquement” les communautés autonomes, en particulier Madrid, “est un nombre très faible avec lequel il est très difficile de protéger les citoyens en ce moment. et donc plus de ressources sont nécessaires ».

«Nous, en tant que gouvernement régional qui connaît bien la lutte contre la pandémie, nous proposons de nous aider pour tout, pour stocker, pour la logistique, pour faire toute gestion nécessaire pour que ces vaccins arrivent bientôt et que nous puissions protéger efficacement le citoyens », a ajouté le président.

Ayuso était accompagné du ministre régional de la Justice, de l’Intérieur et des Victimes, Enrique López, et du ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero.

Vaccination en Espagne

La vaccination tant attendue contre le coronavirus débute ce dimanche en Espagne. Et il le fera en Castilla-La Mancha, plus précisément à la résidence «Los Olmos» de la capitale Guadalajara. L’une des personnes âgées qui y réside sera la première personne chanceuse en Espagne à recevoir la première dose contre Covid-19. C’est un centre public dans lequel il n’y a actuellement aucune personne infectée.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a été chargé d’annoncer aux communautés autonomes que la vaccination commence ce dimanche à Guadalajara. En outre, il a expliqué que la société pharmaceutique Pfizer distribuera plus de 4,5 millions de doses du vaccin à l’ensemble de l’Espagne, qui atteindra 5% de la population nationale.

Les plus de 4,5 millions de vaccins arriveront en Espagne en 12 livraisons tous les lundis, mais la première sera faite ce samedi pour que la vaccination commence dimanche et que tous les pays de l’Union européenne commencent en même temps.

Les communautés autonomes connaissent déjà la quantité exacte de doses dont elles disposeront pour démarrer la campagne de vaccination. Par exemple, Madrid prévoit de vacciner 1 200 personnes dimanche dans trois résidences pour personnes âgées. Après eux, la région en recevra 48 750 chaque lundi.

Le Pays Basque lancera sa campagne avec 405 doses destinées aux personnes âgées vivant en résidence. Ensuite, ils recevront environ 16 000 doses par semaine tous les lundis, tandis que la Galice recevra 500 unités, qui seront dispensées dans une maison de retraite à déterminer dans la zone à plus forte incidence de covid-19, celle de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La vérité est que les doses qui atteindront l’Espagne ne garantissent pas la vaccination de tous les Espagnols inclus dans le premier groupe de vaccination, comme l’a révélé le ministre. Le ministère de la Santé n’a pas encore assuré les doses nécessaires pour la vaccination des personnes âgées et des travailleurs du secteur de la santé avec le vaccin Pzifer et BioNTech, bien qu’il espère qu’avec l’arrivée des doses Moderna, il sera possible d’atteindre toutes les personnes pour vacciner dans le première phase.