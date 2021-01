COVID-19 :

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a lancé un message de confiance aux citoyens dans son discours de la Saint-Sylvestre, en espérant que 2021 sera celle du “travail et de l’espoir”, dans le but de “retrouver la prospérité que nous avions avant la pandémie” pour continuer “Vivre ouvertement et librement”. Ceci, sans baisser la garde et sans appeler le peuple madrilène à être “prudent” et à “continuer à lutter” contre le coronavirus jusque-là. Pour sa part, Díaz Ayuso a promis de la fermeté au lieu de «se soustraire aux responsabilités», dans un message clair adressé à la direction controversée de Pedro Sanchez dans l’exécutif central.

«Il ne s’agit pas d’accumuler le pouvoir et de se soustraire aux responsabilités que ce pouvoir implique. Nous travaillons pour les citoyens et non l’inverse. Dans la Communauté de Madrid, nous voulons gouverner avec le moins d’ingérence possible dans la vie de nos gouvernés, en nous fiant à leurs critères, en collaboration public-privé. Mais nous n’allons pas abandonner nos obligations, nous n’allons jamais cesser de montrer nos visages », a fait remarquer Díaz Ayuso depuis le Monument de la Liberté dans la municipalité de Móstoles.

Alors que la presse internationale a reconnu le Miracle de Madrid pour réduire l’incidence du virus sans fermer l’hôtellerie, Pedro Sánchez s’est mis à plusieurs reprises sur le profil de cette pandémie. Il l’a fait pendant les vacances d’été, au début de la deuxième vague qui a déjà fait plus de 33 000 morts en Espagne; aussi approuver les communautés la décision de demander le deuxième état d’alarme, et plus récemment, en vedette dans tous un exercice de mauvaise gestion laissant les régions à leur sort avec 17 plans de Noël différents contre Covid. Les experts signalent déjà une troisième vague dans le pays.

“Objet de ridicule”

Face à cette apathie, Isabel Díaz Ayuso a souligné que «Madrid a été la première à réagir à la pandémie, avec de nombreuses initiatives critiquées et l’objet de ridicule, car, après quelques mois, peut-être quand il était trop tard pour d’autres, de les copier point par point ». Ce fut le cas avec les confinements dans les zones de santé de base ou avec la mise en œuvre massive de test d’antigène, l’une des clés du miracle de Madrid. Alors que le gouvernement de Sánchez n’a pas permis de tels tests dans les pharmacies ou a tardé à renforcer les contrôles à l’aéroport de Barajas.

«Madrid a été la première à fermer, celle qui a présenté pour la première fois un plan éducatif – qui a également été un succès -, la première à ouvrir un hôpital d’urgence en un temps record, le premier à collaborer avec le gouvernement central, mais aussi celle qui a été critique lorsque la Constitution espagnole n’a pas été défendue, qui a voulu être modifiée par la porte dérobée », a poursuivi le chef de l’exécutif régional.

De plus, Díaz Ayuso a voulu accompagner “ceux qui vont dîner seuls, ou à côté du vide laissé par un être cher, impossible à combler” et s’est souvenu émotionnellement “Nos grands-parents et parents qui sont partis”. Il a également eu quelques mots pour «ceux qui viennent de fermer l’entreprise de leur vie»; «Ceux qui doutent de pouvoir continuer à élever leur store chaque matin»; «Les indépendants, qui font face à des augmentations de quota tout en accumulant des factures et des promesses non tenues»; ou «ceux de moins de 25 ans, qui souffrent d’un taux de chômage proche de 40%».

Et, avec cela, il a ajouté: «Oui, je suis concerné La Cañada Real, ou mineurs non accompagnés, mais pas pour les instrumentaliser politiquement, mais je suis préoccupé par le problème dans son ensemble: les vies en jeu, la pauvreté, l’éducation, la criminalité, les citoyens concernés à l’intérieur et à l’extérieur.

“Le courage des héros”

Après avoir reconnu les forces armées et les forces de sécurité qui “ont accompagné nos morts, au nom de leurs familles, comme cela s’est passé dans le palais de glace de Madrid et de Majadahonda, pendant les pires nuits de la pandémie”, a souligné Díaz Ayuso que cette année «nous avons appris la valeur des héros, qui portent des robes, des phonendos, des ardoises, des balais, des palettes de marchandises ou des caisses enregistreuses. Qu’il y ait de tout âge et condition », a influencé.

Il a également apprécié que le nouvel hôpital pandémique, le Isabel ZendaIl porte le nom d’une infirmière en hommage au travail louable des toilettes. «Aujourd’hui plus que jamais nous savons valoriser le travail des enseignants et des professeurs, des directeurs d’écoles et d’instituts, du travail des universités et des artistes. Maintenant, nous comprenons mieux l’inestimable d’avoir un corps de fonctionnaires qui assure le fonctionnement des institutions. Ils nous ont tous donné une leçon d’humanité », a-t-il applaudi. «Et surtout les enfants, avec leur courage et leur apprentissage de la vie au milieu de la difficulté. Si on leur devait déjà tout pour être enfants, maintenant on leur doit aussi l’admiration », a ajouté le président madrilène.

Dans cet adieu à 2020, Díaz Ayuso a également voulu se tourner vers l’avenir et a souligné que «nos espoirs sont épinglés dans les mois commençant au printemps de la nouvelle année, et nous saurons à la hauteur », a-t-il assuré. Par conséquent, le lieu choisi pour prononcer son discours a été une déclaration d’intention. Le Monument à la Liberté de Móstoles, un groupe sculptural inauguré par Don Juan Carlos et Doña Sofía, représente pour le président madrilène les quatre principes de la liberté citoyenne, «qui garantit notre stabilité et notre sécurité». C’est, a-t-il rappelé, le “Égalité, démocratie, justice et coexistence”.

Capitale de l’espagnol en 2021

Pour l’année qui commence, et face aux pactes de Sánchez avec le séparatisme catalan et à l’attaque que suppose la loi Celaá, la présidente populaire a également avancé que son gouvernement prévoyait que Madrid «devienne le capitale de l’espagnol en Europe, parce que la langue espagnole est le pont qui nous unit avec 600 millions de locuteurs, et c’est notre héritage le plus précieux». “La culture faite en espagnol nous appartient à tous et nous devons la diffuser et la protéger”, a-t-il ajouté.

Pour Díaz Ayuso, président de la Communauté de Madrid, le “premier dans la lutte pour la Constitution et la liberté”, est “une leçon permanente d’humilité, un défi et une illusion qui ne faiblit pas si vous avez une vraie vocation de service public ». Et donc, «de Móstoles, de ce sud de Madrid, fidèle, courageux et combattant, exemplaire cette année comme toute son histoire l’a été, mes meilleurs vœux à chacun de nous qui partageons cette région que nous aimons tant, bonne année “, c’est fini.