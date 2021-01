COVID-19 :

Le président de la Communauté, Isabel Diaz Ayuso, a indiqué qu’à Madrid, ils n’obtiennent pas les vaccins contre le coronavirus “à la vitesse” qu’ils souhaitent et insiste pour demander à l’exécutif central une “stratégie”.

«La vaccination est un problème national. La stratégie est un problème national et qui doit diriger cela, c’est le gouvernement espagnol et le ministre en fuite pour que nous ayons le même nombre de vaccins, la transparence et aider toutes les communautés », a déclaré Díaz Ayuso dans des déclarations aux médias après visitez l’Association «Pas un enfant sans jouets», à Móstoles.

Dans le cas de la Communauté, le président madrilène a souligné qu’ils ne voulaient pas plus de vaccins pour la région “que pour le reste” mais a une nouvelle fois dénoncé qu’ils recevaient “beaucoup moins de vaccins” que prévu. En ce sens, il a rappelé qu’en outre, une deuxième dose doit être administrée à chaque personne vaccinée afin que l’effet ne soit pas perdu.

“Par conséquent, nous n’allons pas à la vitesse que nous souhaiterions, mais bien sûr la Communauté comme elle l’a montré, par exemple lors de la vaccination contre la grippe, est parfaitement préparée”, a-t-il indiqué. Ainsi, il a rappelé que lors de la campagne contre la grippe, un million et demi de personnes avaient été vaccinées.

De son côté, le président du Parti populaire, Pablo Casado, a demandé ce lundi au ministre de la Santé, Salvador Illa, qu’il quitte ce poste après avoir été désigné candidat du CPS pour les élections de février en Catalogne et que le gouvernement se concentre sur la distribution de vaccins contre le covid-19 pour “sauver des vies et non faire campagne”.

Lors d’un événement avec le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, le leader du PP a répondu aux médias par un «oui» lorsqu’on lui a demandé si Salvador Illa devait quitter le ministère de la Santé, comme l’ont demandé d’autres partis d’opposition et même United We Can, qui gouverne aux côtés du PSOE.

Après avoir demandé «l’équité et l’efficacité» dans la distribution des vaccins, comme Ayuso l’avait fait auparavant, il a exigé que le gouvernement de Pedro Sánchez «soit dans ce qu’il doit être, en sauvant des vies et non en faisant campagne». Les deux dirigeants du PP ont participé à un acte avant la journée des Trois Rois de l’association «Pas un enfant sans jouets».

“Ministre de la Santé et candidat à l’heure du parti”

Auparavant, le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a également exhorté Salvador Illa à démissionner après avoir été candidat du CPS à la présidence de la Generalitat. “Vous ne pouvez pas être ministre de la Santé et candidat à l’heure du parti”, a-t-il déclaré dans des déclarations aux médias après avoir fait allusion à une troisième vague et au début du processus de vaccination.

«Vous ne pouvez pas utiliser un poste tel que celui de ministre de la Santé pour vous promouvoir en tant que candidat à la présidence de la Generalitat», a poursuivi Almeida, qui a estimé que le départ d’Illa était une question de bon sens. “Sa permanence la seule chose qui implique est qu’il veut que la promotion augmente son attente de vote”, a-t-il déclaré.

Almeida s’est étonnée qu’Illa, “dans un exercice d’honnêteté”, n’ait pas encore remis sa démission. Le porte-parole du PP estime également que le Premier ministre, Pedro Sánchez, ne pense pas que le ministre fasse un excellent travail “parce que, si tel était le cas, il le garderait en fonction et ne l’enverrait pas en Catalogne.