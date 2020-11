COVID-19 :

Isabel Diaz Ayuso, président de la Communauté de Madrid, a visité mardi une nouvelle unité de soins intensifs à l’hôpital universitaire général Gregorio Marañón. Il s’agit d’une unité de soins intensifs flexible qui permet de passer des 23 lits habituels à 35 immédiatement afin de «répondre aux demandes de soins issues de crises ou d’urgences sanitaires».

Le gouvernement autonome a investi 1.678.000 euros dans cette nouvelle dotation dans le but de “Renforcer les soins spécialisés pour les patients gravement malades”. Lors de sa visite, la présidente madrilène a souligné que dans ce nouvel espace, «certains critères basés sur l’efficacité, la flexibilité et le confort pour les patients et le personnel soignant ont prévalu, et surtout, l’humanité, ce qui qui représente le travail des soins infirmiers ». “Surtout, dans des situations comme celle du COVID que nous vivons où tant de familles ne peuvent pas être ou dire au revoir à leurs proches”, at-il ajouté.

Jusqu’à présent, l’hôpital Gregorio Marañón comptait 18 unités de soins intensifs et, avec le nouveau personnel, ce chiffre pourrait atteindre 58. «Ce sont les plus avancés en soins intensifs. Ce sont des USI de premier ordre », a souligné Isabel Díaz Ayuso.

Actuellement, la Communauté de Madrid compte 1 094 lits installés dans les USI, entre hôpitaux publics et privés, dont 803 sont occupés, ce qui représente 73,4% du total. Parmi ceux-ci, 466 sont atteints de COVID-19, ce qui représente un 42,5% du total des lits installés. Dans le cas des hôpitaux publics, les lits en USI s’élèvent à 842, dont 706 sont occupés, 419 par des patients atteints de coronavirus.

Plus de 1000 mètres carrés

Cette nouvelle unité de soins intensifs du centre de santé occupe un total de 1.1000 mètres carrés pouvant être divisés en deux zones distinctes et symétriques: les patients malades atteints de coronavirus et les patients non infectés par le COVID-19. Deux contrôles infirmiers ont également été installés qui permettent une vue directe de tous les postes, en plus de se connecter indépendamment avec l’espace de travail et le reste du personnel.

Les chambres sont séparées par des cloisons mobiles et des têtes de lit suspendues qui permettent d’augmenter le nombre de lits disponibles et de pouvoir ainsi réagir rapidement à une situation d’urgence sanitaire telle que la pandémie actuelle.

Toutes les chambres ont une pression positive et quatre chambres à pression négative ont été activées qui permettent une isolation élevée, avec une antichambre étanche qui permet au personnel de s’équiper avant d’entrer dans la pièce et en même temps de maintenir les pressions entre les différentes zones et l’intérieur de la boite.

L’unité dispose d’un système de ventilation qui renouvelle l’air de l’extérieur douze fois par heure, le tout à travers des filtres HEPA et avec contrôle des contaminants. En outre, les salles disposent d’un système d’éclairage qui permet trois modes: éteint, allumé et cycle circadien, qui imite la lumière naturelle en fonction de l’heure de la journée.

Les nouvelles installations ont été équipées de technologies et d’équipements de pointe tels que respirateurs, défibrillateurs, électrocardiogrammes, chariots d’arrêt, moniteurs et contrôle de surveillance et tout le mobilier clinique nécessaire.