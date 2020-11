COVID-19 :

Le gouvernement de Pedro Sanchez ne cesse de critiquer la politique anticovide de Isabel Diaz Ayuso. Ayuso n’arrête pas de faire le contraire de ce que suggère Sánchez. Grâce à cela, le président madrilène a réussi à réduire le nombre d’infections hebdomadaires de 62%, alors que le taux d’avancement du coronavirus continue d’augmenter à l’échelle nationale.

Au cours de la semaine 38 (du 14 au 20 septembre), la Communauté de Madrid a enregistré 29462 cas de contagion par coronavirus. C’était la semaine avec les pires données, celui qui a marqué le pic de contagion. Semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre), les données ont déjà commencé à baisser: à 16 747 infections. La semaine 42 (du 12 au 18 octobre) a poursuivi la baisse: à 15 032 cas. Et à la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre), les données ont atteint 11 192 infections. Traduit: une réduction de 62% des cas.

Tout cela, alors que le gouvernement de Pedro Sánchez n’a cessé d’attaquer les mesures d’Isabel Díaz Ayuso. Les critiques ont continué de faire rage contre les décisions de Díaz Ayuso. Si elle lève les restrictions de mobilité pour les zones sanitaires, le gouvernement exige des fermetures de périmètre. Si Isabel Díaz Ayuso refuse de fermer la mobilité de nuit pendant des semaines continues, le vice-président Calvo dit qu’il s’agit d’une violation de la loi. Si Isabel Díaz Ayuso déclenche les tests avec des tests antigéniques, une troupe d’experts liés au gouvernement dit qu’ils manquent d’efficacité.

Mais, la vérité est que, au milieu d’une pluie d’attaques contre leurs décisions, Madrid a plié la courbe de la maladie pour le moment. Et il a réalisé exactement le contraire de ce qui se passe au niveau national en mettant en pratique ce que disent les experts de Madrid et non le gouvernement de Sánchez.

Les données épidémiologiques de la Communauté, les mêmes que le gouvernement ne divulgue pas avec trop de zèle, montrent que La stratégie de Madrid fonctionne. Et pas celui de Moncloa. Traduit: les cas diminuent plus de 60% par rapport au pic maximum (semaine du 14 au 20 septembre). Et seulement au cours des 15 derniers jours, ils ont chuté de plus de 25%.

373,7 cas pour 100 000 habitants

La Communauté de Madrid s’élève désormais à 373,7 cas pour 100 000 habitants en incidence cumulée en 14 jours, bien en dessous de la moyenne nationale (527,94). Et c’est maintenant parmi les 5 communautés autonomes d’Espagne avec la moindre incidence cumulée.

En ce qui concerne les tranches d’âge, l’incidence cumulée de la Communauté de Madrid s’élève à 490,5 dans la tranche d’âge entre 15 et 24 ans. Au cours des 14 et 7 derniers jours, 69,4% des cas comprenaient la tranche d’âge entre 15 et 59 ans.

Selon les propres données du ministère de la Santé, la Communauté de Madrid continue de réduire son taux d’infection pour le placer en dessous de la barrière des 400 points, en particulier dans les 373,7 points susmentionnés, par rapport aux 403,58 qui ont marqué le passé. Lundi. Une baisse de 30 points en une journée.

le taux de contagion moyen pour l’Espagne, il s’élève à 527 points, contre 373 pour la Communauté de Madrid, qui un jour de plus continue d’élargir la distance qui la sépare de cette moyenne nationale; et s’éloigne d’elle de 154 points.

Il y a déjà jusqu’à 14 communautés qui ont un taux d’infections Covid-19 plus élevé que la Communauté de Madrid: Andalousie, Aragon, Asturies, Cantabrie, Castille-La Manche, Castille-León, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Navarre, Pays Basque , La Rioja, Ceuta et Melilla.

Mais toutes ces données semblent donner la même chose à Sánchez, qui continue de hanter les décisions d’Isabel Díaz Ayuso. Il faut rappeler que le gouvernement de Pedro Sánchez a dû donner la semaine dernière à l’exécutif d’Ayuso le feu vert pour décréter, comme il l’avait demandé, une fermeture du périmètre de la Communauté de Madrid pendant des jours. Mais il l’a fait après un autre des combats habituels.

Comme indiqué par le président régional, l’objectif était mettre en œuvre des mesures chirurgicales pour arrêter le coronavirus mais avoir le moins d’impact possible sur l’économie. Des sources régionales ont confirmé à OKDIARIO que le gouvernement central avait approuvé techniquement la proposition du président de Madrid, mais cela n’a pas empêché la tentative politique de tordre la main d’Isabel Díaz Ayuso.