COVID-19 :

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a transféré son soutien au secteur hôtelier contre la fermeture «facile» et a préconisé de prendre l’activité dans la rue. Dans un acte d’hommage qui leur est dédié, au Royal Post Office, le leader régional merci pour le combat, «Avec détermination, vocation et capacité de réinvention», qui se fait face à la situation générée par le coronavirus.

«Vous êtes unique et vous vous assurez que nous ne perdons pas notre identité comme capitale. Je pense que peu de pays dans le monde ont un secteur de l’hôtellerie comme le nôtre car c’est aussi un mode de vie pour nous », a-t-il souligné. Ainsi, il a apprécié qu’ils soient des lieux de rencontre, dans lesquels se retrouver.

Pour Ayuso, il est important que ces entreprises, en particulier celles familiales, ne fermez pas “jamais” plutôt, des «alternatives» sont recherchées de sorte que «même à moitié gaz», elles continuent.

“La fermeture est très facile mais l’ouverture est très compliquée”, Il a déménagé, à l’époque où il a souligné que le temps dans lequel dans le temps dans lequel ils sont fermés, la masse salariale ne peut pas être payée, le loyer est en attente et le fonds est perdu.

Pour cette raison, le chef de l’exécutif régional a souligné que les fermetures, au mieux de leur “ capacité ” en raison du coronavirus, c’est quelque chose d ‘”impensable” pour le gouvernement régional. Ayuso a insisté pour parier sur des «formules créatives».

À son avis, il est maintenant temps de “se battre”, de ne pas abandonner et de s’entraider. «Madrid a un système qui fonctionne actuellement. Nous ne sommes pas confiants, nous ne dormons pas. Nous sommes conscients que nous sommes confrontés à un virus qui a mis la planète en échec, qui peut changer le visage », a-t-il souligné.

Ayuso a souligné que la première vague du Covid a été “très dure” pour Madrid avec “ces confinements massifs” Et ce qu’ils ont appris, c’est qu’on ne peut pas aller «de tout à rien, de rien à tout», mais il faut miser sur «des solutions intermédiaires et chirurgicales».

À ce stade, il a rappelé que de la part de l’exécutif régional, ils se sont engagés à éviter les mouvements comme ceux que les ponts ont habituellement, à fermer pendant des heures et non toute la journée, à réduire la capacité ainsi qu’à procéder à des fermetures de périmètre dans les zones de santé de base.

Concernant ces domaines, Ayuso a indiqué qu’ils parieraient sur les nouvelles technologies pour les rendre plus efficaces mais a souligné qu’il est important que «ensemble», le gouvernement et les hôteliers, travaillent pour affronter «l’hiver». “Le froid arrive, les endroits bondés et fermés et c’est là que le virus peut se retourner et nous faire peur à nouveau à Madrid”, a-t-il déclaré.

Pour lui, ils demanderont à l’ensemble du secteur avec dialogue, avec du temps et avec des idées créatives et libérales, «C’est ainsi qu’il faut faire les choses», qu’ils soient préparés pour qu’ils soient préparés et qu’il y ait de plus en plus de locaux «plus sûrs, plus équipés et avec les derniers outils».

Ayuso a indiqué que ils veulent parier sur “le plein air” et pourquoi l’activité se fait avec toutes les précautions mais «dans la rue dans des lieux ouverts». “Nous voulons faire descendre Madrid dans la rue”, a-t-il déclaré. Pour le leader régional, Madrid devrait être «un exemple de coexistence avec le virus».

Les hôteliers apprécient que vous ne succombiez pas à la pression

Hôteliers et hommes d’affaires Ils ont remercié les autorités de Madrid d’avoir résisté aux «pressions» de la fermeture et ne choisissez pas la solution de facilité car ils ont été remerciés pour leur travail pendant la pandémie. Cela a été transféré dans un hommage au secteur, «Madrid avec l’hospitalité», organisé par la Communauté de Madrid ce vendredi.

Le président de la CEIM, Miguel Garrido, a affecté ceLe moment que traversent les entreprises est “dramatique” Car la situation à laquelle la pandémie a conduit a été abordée par des mesures qui “ont été utiles pour sauver la situation temporaire” mais qui sont désormais “insuffisantes pour les dommages qu’elles ont causés à la viabilité” des entreprises.

«L’acte d’aujourd’hui, dans cette tempête, est joyeux, car Nous venons à reconnaître et remercier les actions que certaines administrations ont menées et les gens doivent être proches et aider plus tard dans la mesure du possible pour sauver la situation », a-t-il dit.

Ainsi, il a soutenu que l’exécutif régional a agi, à son avis, «avec courage et responsabilité». D’une part, avec courage car “il s’est écarté de la voie facile et de la tentation dans laquelle beaucoup sont tombés de dire simplement que les activités sont interdites”, criminalisant l’hôtellerie comme responsable des infections. Il considère la fermeture comme «le joker de la solution».

“Merci d’avoir résisté à ces pressions, dont nous savons qu’il y en a eu beaucoup, pour comprendre que le secteur de l’hôtellerie n’était pas au centre des infections et que, par conséquent, les entreprises ont fait un énorme effort en matière d’investissement et de protocoles afin que les clients et les travailleurs étaient dans un environnement sûr », a-t-il déclaré.

En matière de responsabilité, le président de l’employeur considère qu’il a agi avec “détermination et précision” pour s’arrêter là où se trouvaient les lumières, qui étaient les cadres sociaux et familiaux. Pour Garrido, «le temps a remis les choses à leur place» et a montré qu’il était possible d’agir tout en maintenant le plus d’activité économique possible.

Il a également remercié le maire d’avoir été «pionnier et audacieux» dans la réglementation des terrasses, ce qui a été un exemple pour toute l’Espagne. Il pense qu’ils ont «brisé le moule».

«Il reste encore beaucoup à faire. Nous allons continuer à harceler, ne vous y trompez pas. Nous le faisons avec la légitimité d’être un secteur qui contribue de manière décisive dans de nombreux domaines », a-t-il conclu.