Le nouveau confinement en Israël entrera en vigueur dimanche prochain et interdira de visiter les résidences d’autres personnes

Les autorités de Israël a décidé aujourd’hui d’appliquer un nouveau confinement, le troisième depuis le début de la pandémie et qui entrera en vigueur le dimanche prochainles médias locaux ont rapporté aujourd’hui.

Je souhaite aux nombreux amis chrétiens d’Israël à travers le monde un très joyeux # Noël. Au nom du peuple d’Israël, je remercie chacun d’entre vous pour vos prières et pour votre soutien. pic.twitter.com/ZDif4BKPqG – Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 23 décembre 2020

La nouvelle fermeture générale durerait au moins deux semaines et il vise à arrêter la propagation du virus, qui n’a cessé d’augmenter depuis plus d’un mois et a déjà des taux positifs de plus de 4%.

La décision, approuvée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, et le ministre de la Défense et chef de la deuxième formation la plus importante de l’exécutif, Beny Gantz, doit encore être ratifié par le gouvernement, qui était en fonction à ce jour, après la dissolution du Parlement hier en raison d’une crise politique.

Les mesures convenues prévoient une limite de mouvement d’un kilomètre autour de la maison, et le fermeture d’entreprises non essentielles, à quelques exceptions près, y compris celles qui ne reçoivent pas de public, qui sera également limité dans son fonctionnement.

Selon le numérique local Ynet, visiter les résidences d’autres personnes sera interdit et Les réunions jusqu’à 10 personnes seront autorisées à l’intérieur et jusqu’à 20 à l’extérieur.

Il système éducatif continuera à fonctionner partiellement: seuls les enfants entre 6 et 10 ans et entre 16 et 17 ans continueront à suivre les cours, dans un temps limité entre 8h00 et 13h00.

Ces mesures s’appliqueront initialement pendant deux semaines et Deux autres pourraient être prolongées si le nombre d’infections quotidiennes n’est pas réduit moins de mille ou le taux de reproduction inférieur à 1.

Le nouveau confinement, qui de la ministère de la Santé Ils roulaient depuis plusieurs jours, annonce-t-on après avoir à nouveau dépassé les 3 000 infections quotidiennes ce mardi.

Au départ, le Gouvernement avait fixé le chiffre de 2 500 infections par jour comme limite pour imposer de nouvelles restrictions, ce qui n’a pas été atteint lorsque ce nombre a été dépassé mercredi de la semaine dernière.

Cette semaine, le processus de vaccination a commencé dans le pays et, comme le rapporte aujourd’hui Health, quelque 140 000 personnes ont déjà reçu la première dose.

Selon les derniers chiffres publiés, Israël, avec environ neuf millions d’habitants, compte environ 30 mille cas actifs du virus, avec un demi-millier de patients admis dans un état grave, 118 d’entre eux connectés à des fans.

Depuis le début de la pandémie en mars, 3 136 personnes sont mortes des COVID-19[feminine dans ce pays.

