COVID-19 :

Iván Lima a été la consolation que des milliers d’immigrants ont trouvée lorsqu’ils ont atteint les côtes de Cadix à bord d’une patera ou d’un cayuco. “Toujours sympathique, toujours prêt et avec un grand sourire”, se souvient Miguel, ami et collègue de la Croix-Rouge. Pendant plus de 20 ans en tant que «cruzrojero», Iván a gagné l’affection des autres volontaires pour son inépuisable dévouement. “Il a été le premier à arriver au port et le dernier à partir”, ils comptent.

A sauvé des milliers de vies. Au sens propre. Nous avons perdu le contact il y a quelques années. Et il était tard quand j’ai voulu l’entendre.

Mes condoléances à sa famille.

Repose en paix, cher Ivan.

Merci à @Shusteranreyes pour cet article https://t.co/lSXCdKXKzS – Miguel D. García (@Miguel_Domingo) 24 novembre 2020

On se souviendra également de son énorme professionnalisme et humanité. «J’ai vu Iván ressusciter un garçon qui atteignait la limite et le faire avancer. Un homme irremplaçable est parti. Il attendait les immigrants au pied des marches du navire de sauvetage maritime avec une couverture, un sandwich et un geste gentil, jamais avec un mauvais visage », raconte Miguen à El Español.

C’est pourquoi, mardi dernier, tous ceux qui le connaissaient ont été consternés lorsqu’ils ont appris la tragique nouvelle. Iván était décédé à 48 ans après une intense Combat de 55 jours contre COVID-19. Décédé dans le Hôpital Puerta del Mar, à Cadix, où il a été transféré après être entré dans la Punta de Europa, à Algésiras. Il était marié et avait deux enfants 8 et 14 ans.

Sa femme était unie par son amour du bénévolat, puisqu’ils collaboraient tous deux avec la Croix-Rouge. “ En 2014, nous avons connu des jours très difficiles, avec de nombreuses arrivées concentrées, et parmi ces cas, il y avait une Bebé, que nous avons baptisée princesse, qui est apparue seule, sans ses parents ni aucun membre de sa famille. Ivan et sa femme ont pris soin d’elle pendant les premières 24 heures. Je suis sûr que c’est l’un des souvenirs les plus intenses et les plus beaux qui restera à jamais », a révélé Miguel dans« La Ventana », de Cadena Ser.

Aimé de tous

Civils, policiers, militants, journalistes, photographes … Toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, travaillaient sur le quai du port de Tarifa connaissaient Iván. Et ils l’aimaient. Le photographe Marcos Moreno, auteur qui a remporté en 2010 le prix Mingote pour le photojournalisme pour une photo montrant un garçon africain récemment arrivé dans un bateau riant des blagues d’un garde civil, se souvient de lui comme d’un personne “attachante”. «Depuis que je l’ai rencontré, en 2008, il m’a montré que sa vie était dédiée aux autres. Je crois que il se sentait rassasié quand il aidait ces personnes qui arrivaient en très mauvaise santé ou, parfois, décédées. Je n’oublierai jamais quand je l’ai vu une fois se disputer avec un autre agent d’application de la loi qui ne traitait pas trop bien un immigrant. J’ai demandé proximité et compréhension », détaille-t-il.

Il était également connu et admiré parmi ses voisins, qui l’a vu aux nouvelles. Le maire de Tarifa, Francisco Ruiz, déplore sa perte: «Depuis que nous avons appris qu’il était malade, nous avons été très vigilants. Pas seulement moi, toute la ville. C’est une perte très douloureuse».