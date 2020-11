COVID-19 :

Les espaces de travail flexible Ils traversent une période particulièrement difficile en raison des restrictions appliquées par le covid-19. Le confinement et les limitations de la mobilité ont fait sombrer le recrutement mondial des centres de santé. cotravail plus de 90% jusqu’en juin, selon une étude récente du cabinet de conseil JLL. À cette chute des affaires, un nouveau concurrent vient s’ajouter sur le marché: hôtels hybrides. Certains établissements hôteliers ont adapté leurs chambres et créé des espaces de travail pour tenter de compenser l’absence de visiteurs. Les grands opérateurs de coworking en Espagne, IWG (qui regroupe les marques Regus et Space), Métier à tisser (propriété de Merlin Properties) et Utopicus (d’Inmobiliaria Colonial) n’ont pas peur de cette nouvelle compétition.

«Ce n’est pas du tout une menace. Personne n’ira dans un hôtel pour travailler quand ils ont des espaces orientés et préparés exclusivement pour un travail flexible. Les hôtels n’ont pas les moyens de concurrencer les entreprises spécialisées », expliquent-ils de l’IWG. Pour l’entreprise anglaise, un autre facteur qui empêchera cette activité de prospérer est le manque de investissement. «Il est clair que les hôtels veulent se reconvertir temporairement pour avoir des revenus, mais cela ne fonctionnera pas car la plupart n’investiront pas dans les installations. Ils vont garder les espaces tels quels », ajoutent-ils.

Des Utopicus, une filiale coloniale, comprennent que le secteur du tourisme élargit son public cible pour tenter d’obtenir de la rentabilité, mais ils sont également convaincus qu’ils ne constituent pas une menace pour leur entreprise, du moins pas pour le moment. Les motifs? Non a les mêmes conditions qu’un espace de travail flexible et ne sont pas réglementé légalement via des licences d’activité.

«Contrairement aux hôtels, les espaces de travail flexibles ont été spécialement conçus et conditionnés pour que les professionnels puissent travailler dans les meilleures conditions. De plus, les hôtels ne favorisent pas la connexion entre les différentes entreprises qui ont tendance à vivre dans un espace de travail flexible et rendre la réconciliation difficile et le droit à la déconnexion numérique en ne séparant pas l’espace de travail de celui des loisirs ou du repos », explique Rafa de Ramón, PDG d’Utopicus, à ce journal.

Conscients des changements sociaux et de travail que la pandémie provoque, Utopicus et Loom, la société d’espaces flexibles de Merlin Properties, ont lancé un nouveau modèle de louer pendant des jours.

«Dans le contexte actuel, les espaces de travail doivent aller plus loin et fournir des services qui ajoutent de la valeur et de l’expérience. Pour cette raison, chez Loom, nous offrons aux entreprises de toute taille la possibilité de le paiement des heures de postes de travail, des espaces de réunion ou même de leur propre siège social dont ils peuvent avoir besoin à des heures spécifiques. Tout cela, avec toutes les garanties en matière de sécurité numérique et de prévention des risques professionnels et des plans d’évacuation et d’urgence », expliquent-ils de la firme. Dans le cas d’Utopicus, le ticket de télétravail sera compris entre 10 et 20 euros par jour selon la zone où se trouve le bureau.

Meliá et seulement toi

La chaîne Meliá Hotels International a été l’une des premières entreprises à avoir opté pour le coworking dans ses établissements. Il loue ses locaux comme bureaux pendant la journée, entre 8h00 et 20h00. Les utilisateurs ont accès à une connexion Wi-Fi haut débit illimitée, reçoivent un kit de sécurité anticovid et, entre autres, peuvent accéder aux services habituels de l’hôtel.

La chaîne hôtelière Seulement toi Il a également rejoint cette tendance des espaces flexibles, qu’il a baptisé YOUniverse. Le service est uniquement disponible dans l’établissement Only YOU Atocha (Madrid), où il a aménagé plusieurs salles et espaces de travail communs.