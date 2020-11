COVID-19 :

Presque mi-juin, nous sommes pratiquement aux portes de l’été. Et avec l’arrivée des températures élevées, l’utilisation des climatiseurs commence dans les maisons qui en sont équipées. Dans la situation où nous vivons dans une pandémie mondiale, nombreux sont ceux qui se demandent si le coronavirus peut affecter la sécurité et la santé de la climatisation.

Climatisation avec coronavirus

Selon l’OCU, l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs, les systèmes de climatisation “peut continuer à être utilisé, mais les différences technologiques qui existent dans chacun d’eux doivent être prises en compte pour savoir quelles précautions doivent être prises »: Dans les équipements centralisés de climatisation et de traitement de l’air (rare dans les habitations et plus fréquent dans les bâtiments commerciaux et services), l’air est capté de l’extérieur, puis refroidi et, à partir de là, circule dans le bâtiment.

Dans les bâtiments plus grands, une partie de l’air intérieur peut être recirculée entre les espaces, afin d’économiser de l’énergie. En raison de la situation actuelle du Covid-19, il est recommandé de ne pas effectuer cette recirculation de l’air et que tout l’air qui circule dans les bâtiments provienne de l’extérieur.

Cependant, la plupart des systèmes domestiques sont constitués d’appareils Split ou Multi-split, à usage individuel de chaque maison. Dans ces cas, il n’y a pas d’admission d’air de l’extérieur vers l’intérieur de la maison et il n’y a pas de recirculation d’air entre les espaces. L’appareil dans le salon refroidit l’air qui était déjà dans le salon. Pourtant, “Il n’y a pas de plus grand risque de contamination de l’extérieur lors de l’utilisation de la climatisation.”

Aérez la maison pendant quelques minutes

Mais bien qu’il soit sûr d’utiliser l’appareil A / C, la vérité est que ce type d’appareil ne garantit pas le renouvellement d’air nécessaire. C’est pourquoi il est recommandé “ouvrez fréquemment les fenêtres et les portes. Dans ce cas, il est préférable d’ouvrir les fenêtres plus fréquemment pendant la journée et pendant des périodes de cinq à dix minutes ». Pour une utilisation efficace et sûre de la climatisation, l’OCU conseille:

– Si vous devez renouveler l’appareil, trouvez-en un plus efficace, étiqueté ‘A +++’, puisqu’ils peuvent supposer une économie de 40% en consommation d’énergie par rapport à un autre avec des performances moins bonnes.

– Vérifiez toutes les fenêtres et portes pour vous assurer qu’elles sont fermées avant d’allumer l’air. Une bonne isolation est essentielle, elle facilite le refroidissement et évite le gaspillage d’énergie. Nous ne devons pas oublier qu’une exposition continue à des températures élevées présente également des risques pour la santé.

– Calculez correctement la puissance de l’appareil pour l’adapter aux besoins réels de l’utilisateur. Une plus grande puissance ne signifie pas de meilleures performances. 2, 5 kW de puissance suffisent pour refroidir 20 m2. La consommation d’énergie est élevée, atteignant 36 kWh, si elle reste allumée pendant 24 heures, il est donc conseillé de l’éteindre la nuit et lorsque vous êtes loin de chez vous.

– Baisser 5 ° C sous la température extérieure suffit pour avoir la sensation de fraîcheur. Une température entre 24º et 26º est le plus approprié pour battre la chaleur, sans sur-impact sur la facture d’électricité.

– Identifiez la manière qui favorise l’épargne. Le mode Écho parvient à réduire la consommation de 30% et le mode Nuit déconnectez également l’équipement après quelques heures.

– Évitez de diriger le flux d’air froid directement vers les personnes, il n’est pas agréable et peut contribuer à une sécheresse supplémentaire de la peau et des muqueuses (yeux, gorge, nez).

– Nettoie les filtres pour éliminer la poussière, le pollen et les fibres au moins une fois par an – surtout avant utilisation après un certain temps. Aide à combattre les allergies et à rendre l’équipe plus efficace.