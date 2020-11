COVID-19 :

Voler de New York à Londres est très différent dans la pandémie 2:25

. – Je me suis remis du covid-19 en avril. J’ai eu de la chance: mes symptômes, bien que désagréables, étaient mineurs par rapport aux autres. Il avait une toux sèche et hachée et était fatigué au point de passer de nombreuses heures sur le canapé. Mais je n’ai jamais eu de difficulté à respirer ni besoin de soins hospitaliers.

Chaque fois que la question de le récupérer a été soulevée, j’ai dit avec air et arrogance: “Oh, je l’avais déjà et j’ai des anticorps pour le prouver.” Au moins je l’ai fait jusqu’à vendredi, lorsque mon troisième test d’anticorps est revenu négatif.

J’étais choqué. Bien qu’il ne soit pas clair que les anticorps offrent réellement une immunité, j’avais traité mes précédents tests AB positifs comme un bouclier que je pouvais agiter en criant: «J’y suis déjà allé. J’ai déjà vécu ça. Je vais bien”. À tort ou à raison. Maintenant ma précieuse protection avait disparu.

J’ai appelé le centre de test. “Sûrement une erreur,” dis-je avec élégance. “J’ai des preuves préalables pour le prouver.”

Le centre, qui n’avait pas vu de cas de fuite d’anticorps avant le nouveau test, est retourné au laboratoire pour voir ce qui se passait.

Le laboratoire a répondu: “Oh non, M. Quest a des anticorps, mais pas assez pour s’inscrire sur la balance.” J’avais enregistré comme 1 sur «l’échelle».

Et seuls ceux au-dessus de 1,4 sont considérés comme ayant suffisamment d’anticorps pour être classés comme positifs.

J’avais besoin d’en savoir plus, alors je me suis immédiatement lancé dans un tourbillon de recherches Google, puis j’ai eu du mal avec un article scientifique sur le test d’anticorps Abbott SARS-CoV-2 IgG. IgG fait référence aux anticorps d’immunoglobuline de classe G dans le sang, qui, lorsqu’ils sont lavés, mélangés et séchés avec d’autres produits chimiques (plus un tas d’autres choses que je ne comprenais pas), produisent un indice d’anticorps, où le le point de coupure est de 1,4. Et j’ai été coupé.

Au cours des cinq derniers mois, mes anticorps évanescents avaient été réduits à presque rien, et avec eux ma bravade de prétendue protection. Il semblait maintenant qu’il était revenu au point de départ: à nouveau vulnérable au covid.

Quand j’en ai parlé à mon médecin spécialiste des maladies infectieuses à New York, il n’a pas été le moins du monde surpris. Il a évoqué les dernières études montrant que les anticorps s’affaiblissent et diminuent effectivement pendant 90 jours; personne n’a encore eu l’occasion de faire beaucoup de recherches au-delà de cela.

Mais, comme mon médecin l’a poursuivi, ce n’est que la moitié du mécanisme défensif du corps. Les cellules T, une partie importante de la force d’attaque de notre système immunitaire, ont la mémoire des virus.

Ils restent inactifs jusqu’à ce que (ou si) le corps entre à nouveau en contact avec le COVID-19, moment auquel mon système immunitaire se mettra en marche et recommencera à produire des anticorps.

Il est, mon médecin a dit, “très, très improbable que vous ayez à nouveau covid cette année … médicalement improbable.” Ils m’ont alors rapidement prévenu que rien de tout cela ne devait m’amener à abandonner la distanciation sociale, le lavage des mains et d’autres mesures antivirus.

Résilience, mais pas immunité?

Je dis tout cela parce que c’est un autre exemple de notre voyage collectif tortueux à travers cette maladie. La progression tortueuse de la pandémie crée la peur, puis l’espoir, puis redevient la peur, apparemment sans fin.

J’ai vu de nombreux récupérations de covid afficher calmement leur statut d’anticorps comme s’il s’agissait d’un bouclier pour la vie. Cependant, je parierais beaucoup d’argent que s’ils subissaient un autre test, ils constateraient également que leur armure s’est fissurée ou a des trous.

Je n’ai découvert le cas curieux de mes anticorps abaissants que parce que je suis fréquemment testé en raison de mes voyages d’affaires.

J’aime à penser que le bon sens me dit que je ne peux plus avoir de COVID de si tôt; autrement, nous aurions entendu parler de nombreux autres cas de réinfection. Jusqu’à présent, il n’y a eu que quelques valeurs aberrantes et elles ont tendance à avoir des circonstances uniques. Cependant, maintenant le bon sens doit être dépassé par ce vieux mais à la mode cliché: «l’abondance de prudence». Je vais juste faire preuve de bon sens jusqu’à maintenant.

Tout cela m’apprend que ce qui était un fait hier ne veut pas dire qu’il en est de même aujourd’hui. Les experts disent que nous en savons beaucoup plus sur le covid maintenant qu’il y a six mois. C’est vrai au niveau des hélicoptères, où les gouvernements élaborent des politiques nationales, et aussi au niveau local, au fil de ma vie.

Ma nouvelle réalité est que je n’ai plus les anticorps dont j’étais si fier auparavant. Je peux avoir une résilience des lymphocytes T basée sur la mémoire et il est peu probable que je me réinfecte, mais je le peux! Je me demande quelle autre «certitude» se transformera ensuite en poussière.

En attendant de le savoir, je suivrai les règles.