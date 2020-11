COVID-19 :

Le commentaire controversé de Fernando Simon sur les infirmières n’était pas la seule “ perle ” du porte-parole du gouvernement de la santé pour la crise des coronavirus dans l’interview pour laquelle il a laissé en suspens une conférence de presse.

Jeudi dernier, Simón a brusquement interrompu l’heure des questions lors d’une de ses apparitions, arguant qu’il avait une “affaire importante”. Le sujet en question était une discussion avec les frères grimpeurs Iker et Eneko Pou sur leur chaîne YouTube. À un moment donné de la conversation, les intervieweurs ont commenté: “Il y avait une chose qui n’était pas très claire pour nous, que vous aimiez les maladies infectieuses ou les infirmières infectieuses.” “Je ne leur ai pas demandé s’ils étaient contagieux ou non, on pouvait le voir quelques jours plus tard”, répondit Simon en riant.

Les allégations ont scandalisé, entre autres, le Conseil général des soins infirmiers (CGE), qui envisage de demander au Gouvernement la destitution immédiate du directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires, pour des propos qualifiés de “moment de désinhibition masculine et rétrograde”.

“Peur des femmes”

Mais dans l’interview, de nature très personnelle, Fernando Simón était totalement détendu et a également commenté certaines questions privées. Il a avoué, par exemple: “J’ai toujours eu très peur des femmes, je ne sais pas pourquoi.” Il a également été révélé comme “très entiché”. «Les femmes m’ont fait peur», a-t-il poursuivi.

J’ai eu peu de copines, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas tombé amoureux de beaucoup de filles. Je ne suis tombé amoureux d’aucun. J’ai toujours quelque chose là-bas qui … », révélé à un autre moment.

Le responsable des alertes au ministère de la Santé a également déclaré: «J’adorerais être un singe. Depuis que je suis enfant, quand il s’agit de choisir des animaux, j’ai toujours choisi un singe ». Puis il a ajouté qu’il ne détesterait pas être un aigle «pour la liberté, parce que vous le voyez d’en haut», ou un dauphin.

Dans l’interview, le porte-parole de la santé a également évoqué ses projets futurs. «J’adorerais diffuser l’épidémiologie, la santé publique», a-t-il déclaré. Il a également commenté son amour de la recherche. “J’ai de nombreuses inquiétudes, nous verrons comment cela évolue et comment cela change”, a-t-il déclaré. Il a admis, oui, qu’il laisserait tout s’il gagnait la loterie. “Je ne vais pas occuper un poste pour quelqu’un d’autre qui en a besoin”, a-t-il justifié.

“Un marron”

Interrogé sur la manière dont prend la face visible de la pandémie, Simón a répondu que “c’est très difficile”. «Chaque jour ça coûte plus cher de se lever … Encore une journée de 15 heures de travail, sans manger, sachant que j’arriverai et que je ne pourrai pas parler avec ma femme … C’est dur, mais dans la position dans laquelle je suis je dois assumer ce rôle . Il n’y a pas d’autre option et je ne peux pas lancer de balles et laisser ce «marron» à quelqu’un d’autre », a-t-il répondu.

«Je pourrais dire, je m’écarte, mais cela semblerait injuste pour les autres et comme un sentiment de départ à mi-chemin. Je ne suis pas comme ça, s’il y a quelqu’un d’autre qui peut le faire mieux que moi, je suis ravi de lui donner le poste. Mais je ne vais pas décoller parce que je suis fatigué », a-t-il confirmé.

Controverse

Le vice-président du Conseil général des soins infirmiers, Pilar Fernández, a assuré par un communiqué que les déclarations de Fernando Simón et des enquêteurs sont “Totalement inapte pour un expert scientifique et deux athlètes d’élite.”

Comme il le souligne, “ce type de commentaires, de blagues et de blagues” est “une atteinte à la dignité de la femme et à la dignité d’une profession de santé essentielle pour le système de santé et qui, en outre, est fondamentale dans la gestion de l’urgence. service de santé mondial que Fernando Simón est censé gérer, le même qui se moque d’elle et la rabaisse ».

Fernández considère également qu’il est “intolérable” qu’avec “la responsabilité” que Simón tient à sa place “il soit permis d’essayer de dénigrer une profession si complètement consacrée aux patients et aussi de faire des blagues et des blagues avec une pandémie qui a coûté tant de vies et tant de souffrances ».

Le Conseil général des soins infirmiers a exigé que Simón «avoir la décence de s’excuser immédiatement, reconnaissez le caractère inapproprié de leurs commentaires, blagues et blagues et évitez de les répéter.

Sinon, ils annoncent «Une collection de signatures de demander au Parlement la désapprobation publique de Fernando Simón et au gouvernement pour sa révocation immédiate.

«L’Espagne mérite que le porte-parole de la stratégie contre la pandémie actuelle est un expert avec une mentalité en fonction de l’époque dans laquelle nous vivons, là où les droits fondamentaux des femmes ne sont pas plaisantés, les femmes et les infirmières sont respectées, c’est-à-dire les professionnels qui risquent leur vie dans les hôpitaux », concluent-ils.