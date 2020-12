COVID-19 :

L’un des premiers vaccinés contre le coronavirus dans l’une des maisons de retraite médicalisées du Communauté valencienne a voulu profiter de l’orateur des médias que cette étape lui a permis d’envoyer un message dur au gouvernement de Pedro Sánchez, et plus particulièrement au vice-président des droits sociaux et de l’Agenda 2030, Pablo Iglesias, à consacrer “plus d’argent” aux maisons de retraite.

La protagoniste du moment était Angela, une résidente âgée du centre pour personnes âgées Los Santos Reyes à Benissanò (Valence), qui a frappé le gouvernement d’un coup quand laSexta lui a demandé en direct comment elle vivait ce moment historique: «Je J’ai l’impression qu’ils ne m’ont rien fait. Mais aussi Je demanderais un peu d’argent ici pour la résidence, c’est nécessaire aussi ».

Le message est devenu viral sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs rappellent à Iglesias le «message», et a été repris, entre autres, par «El Quilombo» de Periodista Digital.

«Commande unique» Iglesias

En tant que vice-président des affaires sociales, Pablo Iglesias est le destinataire de ce message clair puisque les maisons de retraite médicalisées sont l’une des attributions de son portefeuille. Malgré le fait qu’Iglesias se soit débarrassé de cette responsabilité À de multiples reprises, en la déléguant aux communautés autonomes, c’est le vice-président et dirigeant de Podemos lui-même qui au printemps dernier, lors d’une conférence de presse pour analyser l’évolution de la pandémie, a mis en évidence les problèmes très graves qui affectent les maisons de retraite. Et avant cela, il a annoncé, assumerait la “commande unique” face à la situation difficile.

Cependant, comme ils se rappelleront plus tard de la gestion de nombreux centres gravement touchés par la pandémie, cette annonce n’a été vaine. Il n’était ni là ni pratiquement attendu.

De son côté, de Podemos en juin dernier, un argument a été publié pour nier que Pablo Iglesias avait pris en charge la gestion des résidences et pour souligner, encore une fois, que la responsabilité de ce qui s’y passait était de la Communautés autonomes elles-mêmes et non le gouvernement de Pedro Sánchez.

Seulement 3 réunions

Cependant, Iglesias a pris des mesures, bien que presque inestimables, en tant que «seul» chef des résidences. Comme l’a révélé OKDIARIO, le vice-président social, Pablo Iglesias, n’a rencontré qu’à trois reprises le groupe de travail qui a été formé spécifiquement pour traiter de la situation dans les maisons de retraite médicalisées, point le plus critique de la pandémie de coronavirus. Où plus de décès ont été enregistrés dans la crise sanitaire. La dernière de ces réunions a eu lieu le 24 août, lorsque Iglesias a reçu divers représentants des communautés autonomes.

Comme l’a révélé OKDIARIO, à cinq reprises, les employeurs des foyers de soins ont tenté de contacter le deuxième vice-président pour lui faire part des préoccupations du secteur, sans que ces demandes soient traitées.

Depuis le début de la pandémie, les employeurs ont fait appel à Iglesias pour être présent à ces réunions, comme les seuls à connaître la situation réelle des résidences et, principalement, leurs difficultés et leurs lacunes.

“J’espère que ça se termine maintenant”

Les maisons de retraite pour personnes âgées ont été choisies pour lancer la campagne de vaccination, après avoir vécu les moments les plus difficiles de la pandémie ces derniers mois. A Vallecas, à Madrid, l’arrivée des vaccins s’est faite dans une forte attente et “espoir”, comme le site OKDIARIO a recueilli des témoignages de personnes âgées elles-mêmes et de leurs familles.

“J’espère que c’est la fin et c’est fini maintenant”. C’est ce que les dizaines de personnes âgées rassemblées devant le bâtiment de cette résidence publique de la Communauté de Madrid ont transmis. «Nous avons réussi et nous avons encore très peur», Ont-ils avoué.

La Communauté de Madrid a reçu le même dimanche du Gouvernement une première livraison de 1.200 doses du vaccin Pfizer-BioNTech, celui actuellement autorisé par l’Agence européenne des médicaments et le premier à arriver sur le marché.

Le début de la vaccination n’a pas été sans controverse, après que le gouvernement de Sánchez, Iglesias et Illa ont utilisé l’arrivée des premières doses à des fins de propagande. A commencer par les autocollants avec le slogan «Gouvernement d’Espagne» ajoutés d’urgence – samedi – aux envois en provenance de Belgique.

Parmi toutes les résidences d’Espagne, la Moncloa a choisi, ce dimanche, une résidence publique de Castilla-La Mancha, Résidence Los Olmos à Guadalajara, pour les premières crevaisons. Le PSOE et Podemos gouvernent dans cette communauté autonome.

Voyons si le Les politiciens en une fois!. Il faut sauver l’Espagne! », A prévenu OKDIARIO à Vallecas ce dimanche une femme sur le point d’atteindre 80 ans. “Nous sommes allés très peur et nous l’avons toujours.