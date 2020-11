COVID-19 :

Cette jeune femme de 27 ans a un cancer du sein. La malchance est arrivée dans la vie de Patricia en mars, à peu près au même moment que la pandémie en Espagne. Ils lui ont donné un diagnostic que personne de son âge n’aurait pu imaginer, un cancer du sein. Malgré la situation, cette femme ne voulait pas abandonner, elle a commencé un traitement qui devait aboutir à une opération pour enlever la partie touchée par le cancer. La première étape était de minimiser la tumeur, pour éviter autant de dommages au corps de cette femme, le processus aboutirait à une intervention qui se terminerait, en espérant que, pour toujours, avec le cancer.

Le coronavirus laisse une jeune femme atteinte d’un cancer du sein sans date d’opération

Le coronavirus fait des ravages dans notre pays, non seulement à cause des milliers de décès, mais aussi à cause des effets secondaires sur l’ensemble de la population. Les antidépresseurs sont plus que jamais prescrits, dans une société qui doit être enfermée dans et dans la peur. Sans connaître le nombre de positifs à chaque endroit, pensant que tout le monde peut être infecté, il sort dans la rue. C’est la nouvelle normalité, dit le monde par cette jeune femme atteinte d’un cancer qui ne reçoit pas le traitement qu’elle mérite.

Compte tenu de l’impossibilité de connaître l’impact du virus dans les hôpitaux il a été décidé de clore toutes les consultations, ne laissant que les urgentes. Les opérations passent également au second plan en cette période de grave crise sanitaire. Il y a des interventions qui peuvent attendre, mais d’autres, comme celle de Patricia, devraient être faites le plus tôt possible. À 27 ans, il a eu un cancer qui n’a pas encore quitté son corps.

Elena Cañizares était une infirmière qui vivait dans un appartement d’étudiant et est devenue virale parce qu’elle était positive pour le coronavirus, toute l’Espagne s’est concentrée sur elle. Patricia n’est pas beaucoup plus âgée qu’Elena, mais dans son cas, elle n’a pas de coronavirus, mais un cancer. La pire pandémie qui tue des millions de personnes chaque année, ne respecte pas les âges, les enfants, les personnes âgées et les jeunes, tombe après avoir mené une bataille cruelle, elle ne s’appelle pas coronavirus, mais cancer. Bien qu’il soit pour le moment moins visible, le cancer existe et continue d’anéantir quiconque n’est pas diagnostiqué à temps ou subit les conséquences du pire visage de cette maladie.

Le coronavirus prend presque toutes les ressources de santé contre d’autres maladies plus mortelles. Le cas de cette femme atteinte d’un cancer du sein en est un parmi tant d’autres. Comme elle l’affirme elle-même dans ses réseaux sociaux: «Mon oncologue a décidé de commencer à commander les tests appropriés pour pouvoir faire l’examen préopératoire. Ils m’ont dit qu’après la chimiothérapie, ils partent généralement un mois ou un mois et demi de repos pour ensuite pouvoir se rendre au bloc opératoire… Nous sommes en novembre, environ trois mois après ma dernière séance de chimiothérapie ».

Il continue d’expliquer: «Je n’ai pas de date. Je n’ai absolument rien. Aujourd’hui, les seuls traitements que je reçois sont des vaccins qui me sont administrés tous les 21 jours, qui servent censément à contrôler la tumeur afin qu’elle ne repousse pas ». Il finit par demander un peu d’attention: “Tout n’est pas covid”, pour enfin se demander si “Le cancer n’est-il pas une pandémie?”

Patricia fait face à une situation vécue par de nombreux patients atteints de cancer et les maladies qui nécessitent des interventions. Non seulement l’hôpital qui doit traiter cette jeune femme peut être affecté par le coronavirus, il en va de même pour d’autres avec une incidence du virus qui pousse les autorités à fermer des usines. C’est l’un des effets secondaires auxquels on semble s’être habitué. Vous n’allez pas chez le médecin, vous recevez une attention téléphonique, uniquement dans les cas graves, vous vous rendez en personne.

le le système de santé s’est mis dans une situation que personne n’aurait imaginée. Le coronavirus a laissé le reste des traitements sans ressources et a bloqué certaines des interventions qui devraient être effectuées immédiatement. La peur d’éventuelles infections dans les hôpitaux conduit de nombreuses personnes à ne pas respecter leurs rendez-vous ou à ne pas recevoir les soins qu’elles méritent. Les cancers sont détectés tardivement et peut-être mal, le dépistage indispensable pour éviter des maux plus graves est tardif. Patricia est le visage visible de ce qui peut arriver si les patients cancéreux ne font pas attention, elle craint de mourir non pas d’un coronavirus, mais en conséquence.

L’Espagne connaît une deuxième vague qui bloque le pays depuis 9 mois, une période dont beaucoup de gens ont besoin. Vous ne pouvez pas vous promener librement, vous ne pouvez pas aller chez le médecin sauf dans des cas justifiés et il n’y a aucun moyen d’opérer par la santé publique, tout le pays subit des dommages collatéraux. Des cas comme celui de Patricia Rus peuvent être répétés trop souvent. La solidarité avec des jeunes comme elle doit être totale pour mettre fin à une pandémie, le cancer, qui bien que n’étant pas aussi visible que le coronavirus est toujours très présent dans le monde.