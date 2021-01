COVID-19 :

SAN ANTONIO – Le juge du comté de Val Verde alerte la communauté de San Antonio après qu’une jeune femme de sa région ait assisté à un concert alors qu’elle avait été testée positive au COVID-19.

Il s’agit d’un concert de musique country qui a eu lieu à la discothèque Cowboys et, selon le juge Lewis Owens, il y a maintenant des centaines de personnes qui pourraient avoir contracté le virus sans le savoir.

Selon Owens, la jeune femme a été testée positive au COVID-19, mais ignorant le résultat, elle s’est rendue à San Antonio pour assister au concert. Cet événement était déjà sous le contrôle des autorités après que des images aient été révélées montrant que la distanciation sociale n’était pas respectée et qu’il y avait des personnes sans masque facial.

Comme indiqué, la jeune femme a publié des images sur les réseaux sociaux dans lesquelles on constate qu’elle avait le masque à la main. De plus, à son retour chez lui, il a menti aux autorités en disant qu’il était parti à cause d’une dispute avec sa mère. Quelques heures plus tard, il a accepté ses actions.

Le juge Owens a déclaré que la jeune femme recevra un billet et révélera bientôt son identité afin que la communauté sache qui elle est.

La déclaration d’urgence du comté de Val Verde stipule que si une personne est testée positive, elle et toutes les personnes qui vivent dans cette maison doivent être mises en quarantaine jusqu’à ce que le cas soit renvoyé par les autorités sanitaires.

De plus, une violation de cette règle est considérée comme un crime et que la personne recevra une infraction pouvant entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $ ou jusqu’à 180 jours de prison.