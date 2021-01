COVID-19 :

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a souligné ce vendredi que “le monde entier est déterminé à organiser les Jeux Olympiques” à Tokyo dans les six mois., moment auquel il attend “le bout du tunnel” de la pandémie de coronavirus, avec la priorité d’une compétition sûre.

“Six mois avant les Jeux, tout le mouvement olympique attend avec impatience la cérémonie d’ouverture le 23 juillet”dit le leader olympique, dans une vidéo publiée par le CIO, à l’issue d’une réunion des 206 Comités Nationaux Olympiques.

La réunion a eu lieu quelques heures après que le sujet d’une nouvelle annulation possible ait occupé les journaux et médias du monde entier. Les informations, qui provenaient du «Times», ont été qualifiées ce vendredi de «catégoriquement fausses» par le gouvernement japonais. Entre-temps, le CIO a déclaré dans un communiqué que le travail de toutes les personnes impliquées était destiné à la célébration olympique.

Peu de temps après, Bach a voulu l’exprimer avec ses propres mots, «avec le soutien du gouvernement japonais et des 206 comités». «Tout le monde est déterminé à organiser les Jeux dans six mois, au bout du tunnel dans lequel nous nous trouvons encore. Toutes les prévisions sont bonnes, nous travaillons dur et la priorité sera de les rendre sécuritaires pour tous les participants “, précise.

Bach explique en outre qu’il est “en contact avec les athlètes” et aura une réunion avec eux dans quelques jours. «Ils sont dans un état difficile, mais excités. Ils se préparent. Ils seront flexibles et s’adapteront à cette situation et enverront un message important à tous, de résilience, de passion olympique et de leurs valeurs “, Ajouter.

«Nous nous préparons à tous les scénarios possibles que nous pouvons trouver le 23 juillet. De nombreuses questions, les tests, le vaccin, la distance sociale, les spectateurs, à quoi ressemblera la vie dans le village olympique. De grands championnats sont en cours d’organisation, cela peut se faire en toute sécurité, c’est notre priorité pour les Jeux », conclut-il.