COVID-19 :

1 janvier 2021 a débuté dans le sport avec une envie identique à celle de 2020, avec une “Bonne année olympique!” qui, cependant, cette fois est prononcée avec la plus petite bouche, avec la leçon de prudence apprise par le coup cruel de la pandémie. Le retour des compétitions les plus diverses, bien qu’elles se déroulent sans présence publique, a ouvert une fenêtre d’espoir pour les Jeux. Personne autour du CIONi dans les fédérations internationales, vous ne voulez penser à un nouveau report, ce qui signifierait sûrement l’annulation définitive. Le déménagement précédent a déjà été destiné aux organisateurs une augmentation du budget de 21%, soit environ 2300 millions d’euros de plus, qui proviendra majoritairement des caisses publiques, ce qui a également provoqué un certain rejet de la population japonaise, qui concentre ses priorités sur d’autres problèmes sociaux causés par le virus imminent.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, a répondu dans son message du Nouvel An que les Jeux Olympiques et Paralympiques se tiendront et seront «sûrs». Ce désir du Gouvernement japonais et de l’univers mondial du sport se heurte aux dernières données effrayantes publiées sur les infections. Tokyo a dit au revoir à foutu 2020 avec un bilan indésirable, lorsqu’ils ont dépassé pour la première fois jeudi la barrière du millier de personnes touchées, avec un total de 1 337. Certains chiffres qui n’invitent pas à l’optimisme, il faut être réaliste, en un pays qui a fermé ses frontières le 28 décembre. La troisième vague dépasse les prévisions. De l’autre côté de l’échelle se trouve l’espoir d’immunité qu’il a généré le vaccin nouvellement libéré, qu’il reste environ sept mois avant l’événement … et, bien sûr, la force montrée jusqu’à présent par le sport, qui ne va pas abandonner et ne résiste pas à crier à nouveau: “Bonne année olympique!” Bien que cela semble plus silencieux.