COVID-19 :

le des mesures qui sera adopté pour éviter la contagion de covid-19 pendant prochains jeux olympiques Tokyo représentera un supplément qui peut aller jusqu’à environ 800 millions d’eurosLes médias japonais ont rapporté aujourd’hui.

Les données, fournies par des sources non identifiées aux agences locales Kyodo et Jiji Press et au quotidien financier Nikkei, sont connues à la veille de diffuser un avis du Budget Tokyo 2020, après le JJ.OO. sera reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

En réalité, le dimanche Les médias japonais ont rapporté, également à partir de sources anonymes, que le report lui-même représentera un supplément d’environ 200 milliards de yens (1605 millions d’euros /1 921 millions de dollars) pour l’extension du siège et la location de matériel et les dépenses supplémentaires de main-d’œuvre, entre autres. Parallèlement à cela, comme rapporté lundi par Kyodo et Jiji Press, les organisateurs prévoient que le contre-mesures pour la covid-19 impliquera une dépense supplémentaire d’environ 100 milliards de yens (804 millions d’euros/ 963 millions de dollars).

D’autres sources consultées par le journal Nikkei estiment que ce chiffre atteindra environ 90000 millions de yens (723 millions d’euros/ 866 millions de dollars). est les frais supplémentaires comprendront L’installation de Centres médicaux, l’embauche de personnel de santé, Test des concurrents olympiques Oui désinfection des lieux où les compétitions auront lieu, selon les médias locaux.

Celles-ci les versions n’ont pas été officiellement confirmées par le comité d’organisation de Tokyo 2020 ou par les autorités métropolitaines de la capitale japonaise. Le JJ.OO. de cette année, ils avaient a commencé la 24 juillet mais en mars, il a été décidé de le reporter au 23 juillet 2021 en raison de l’expansion de la pandémie de coronavirus.

Pas encore décidé comment sera-t-il distribué la supplément ce qui représentera le report des tests olympiques d’un an et des contre-mesures pour le covid-19, ce qui sera connu lorsque la mise à jour budgétaire sera publiée. Les JJ.00. sont financés pour les Olympiens responsables, le Gouvernement du Japon et les autorités métropolitaines de Tokyo.

Selon budget le plus récent, Décembre 2019, les Jeux Olympiques. de Tokyo 2020 allaient initialement coûter 1,35 billion de yens (10839 millions d’euros/ 12 969 millions de dollars). Il était prévu que, sur ce budget, presque 90% seraient divisés également entre le comité d’organisation et les autorités métropolitaines de Tokyo, et le reste par le gouvernement japonais.