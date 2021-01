COVID-19 :

Bien que Jeux olympiques de Tokyo Ils ont été reportés à 2021 pour garantir sa célébration malgré la pandémie, les doutes sur son début ne cessent de grandir en raison de la situation que traverse actuellement la capitale japonaise. Les gouvernements de Tokyo et de trois préfectures voisines ont demandé aujourd’hui à l’exécutif central japonais de déclarer la état d’urgence en raison de la pandémie en raison du niveau record d’infections que vivent ces régions et qui mettent le système de santé sous contrôle.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, et les gouverneurs de Saitama (Motohiro Ono), Chiba (Kensaku Morita) et Kanagawa (Yuji Kuroiwa) ont fait la demande aujourd’hui lors d’une réunion avec le ministre en charge de la pandémie, Yasutoshi Nishimura. “Nous avons tous convenu que nous sommes dans une situation grave qui nous permet d’envisager de déclarer l’état d’urgence”, a déclaré Nishimura à l’issue de la rencontre avec les gouverneurs dans des déclarations recueillies par l’agence Kyodo.

Nishimura a demandé aux quatre gouverneurs de réduire les heures d’ouverture des bars et restaurants et de les forcer à fermer à 20h00 et qu’ils envoient des messages à leurs citoyens les exhortant à rester à la maison à partir de ce moment, et les ont assurés que le gouvernement central prévoit d’étendre l’aide aux établissements qui coopèrent. Les quatre dirigeants régionaux ont accepté d’adopter ces règlements et Koike a pour sa part assuré que “Ils prendront toutes les mesures nécessaires pour arrêter la vague actuelle d’infections.”

La réunion est intervenue après que le Japon a enregistré un record de plus de 4 000 cas par jour jeudi, jour où Tokyo a également dépassé 1 000 cas pour la première fois. Les trois autres préfectures ont également enregistré des chiffres records ces derniers jours. Le gouvernement central a déjà déclaré l’état d’urgence début avril dans plusieurs préfectures, dont Tokyo et Osaka, puis l’a étendu à l’ensemble du pays avant de le lever fin mai. L’état d’urgence a permis aux autorités locales interdire les actes de masse, fermer les écoles ou réglementer les horaires des bars et des restaurants, mais les mesures n’incluaient pas la détention et ne comportaient pas non plus de sanctions.