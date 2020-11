COVID-19 :

Continue de venir mauvaise nouvelle pour JJ Arcega-Whiteside. Son équipe, les Eagles de Philadelphie, a rapporté qu’un joueur avait été testé positif au coronavirus, et c’était le journaliste Geoff Mosher qui était en charge de confirmez que la personne infectée est le destinataire espagnol. De plus, deux collègues d’Arcega, John Hightower et Deontay Burnett ont été isolés par son contact direct avec le positif.

Le chemin du joueur né à Saragosse et premier Espagnol à être choisi dans le repêchage de la NFL (round 2, 57ème place) rencontrant toujours des nids-de-poule. Après une mauvaise première année en championnat, au cours de laquelle seulement attrapé dix passes et terminé un touché, la deuxième saison de JJ était la même ou plus compliquée que la première. Jusqu’à présent, les Espagnols Il n’a que deux réceptions en sept matchs qu’il a disputés. Lors de la réunion de dimanche dernier, Arcega était à peine présent à la 8% des jeux offensifs des Eagles.

Des sources me disent et @caplannfl: #Eagles placent les WR JJ Arecega-Whiteside, John Hightower et Deontay Burnett sur la liste de réserve / COVID-19. Whiteside a été testé positif et les autres ont été identifiés comme des contacts étroits. – Geoff Mosher (@GeoffMosherNFL) 19 novembre 2020

Maintenant, ses forces positives pour suivre les protocoles de la ligue, qui établir que le joueur doit entrer dans la “liste de réserve / COVID-19”, une liste dans laquelle entrent tous les cas positifs ou contacts directs, qui ils sont immédiatement isolés. Si JJ est asymptomatique, il pourra s’entraîner et jouer à nouveau dans dix jours ou dans cinq si vous avez deux résultats négatifs avec 24 heures d’intervalle. “Les Eagles de Philadelphie ont reçu ce matin la confirmation qu’un joueur a été testé positif au COVID-19. Les contacts directs qui ont été identifiés sont isolés. Nous suivons les protocoles intensifs de la NFL et restons en contact avec la ligue à ce sujet. “, a publié l’équipe sur leurs réseaux.

La nouvelle intervient quelques heures après l’annonce de la NFL sur l’intensification des protocoles pour prévenir les infections à partir de ce samedi. L’augmentation des cas dans le pays et dans la ligue elle-même rend nécessaire de suivre des mesures plus strictes pour faire face aux deux derniers mois de compétition. Du 1er août au 14 novembre, 270 joueurs et membres du personnel de l’équipe ont été infectés.