COVID-19 :

Un test Covid et une mise en quarantaine à l’arrivée aux États-Unis. Ce seront les conditions pour quiconque souhaite se rendre aux États-Unis depuis l’étranger, comme l’a annoncé le président ce jeudi. Joe Biden après votre première journée complète au bureau.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a présenté son plan de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans la nation nord-américaine, soulignant que “L’aide est en route”. “La situation va empirer avant de s’améliorer”, a averti Biden, avertissant que les États-Unis pourraient dépasser les 500 000 décès dus au virus le mois prochain.

Lors de sa première journée complète à la présidence américaine, Biden a également signé une autre batterie de décrets liés à la lutte contre la pandémie, l’une de ses priorités qui marque une distance par rapport à la stratégie adoptée par son prédécesseur, Donald Trump, pour faire face au COVID -19.

Comme il l’a expliqué lors d’une conférence de presse, sa stratégie a été élaborée pour contrer «l’échec» de l’administration Trump et agir avec «l’urgence, la concentration et la coordination» dont les États-Unis «ont besoin».

“Il nous faudra des mois pour changer les choses”, a-t-il reconnu, avant de s’assurer que, néanmoins, le pays “en sortira”. Nous vaincrons cette pandémie. Et pour une nation qui attend l’action (…) l’aide est en route », a-t-il ajouté.

Parmi les mesures adoptées par Biden, avancées au cours de sa campagne électorale, figurent l’augmentation des fournitures pour la vaccination, les tests et les équipements de protection individuelle ou la promotion du développement de thérapies pour traiter le COVID-19, comme le rapporte la chaîne de télévision CNN. .

Il a également signé un décret visant à améliorer la collecte, la production, le partage et l’analyse des données sur le virus aux États-Unis et a demandé à l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) de publier des orientations claires. à propos du COVID-19 et décider de l’établissement de normes d’urgence temporaires, entre autres.

Il a également signé des décrets pour protéger les travailleurs de la pandémie, élargir l’accès aux soins et aux traitements contre le virus et promouvoir la sécurité des voyages aux États-Unis.

Comme il l’a défendu, un autre des objectifs “prioritaires” de la stratégie de son administration contre la pandémie est de restaurer la “confiance du public” des citoyens américains.

“Rétablir la confiance du public”

«Par-dessus tout, notre plan est de restaurer la confiance du public. Nous veillerons à ce que les scientifiques et les experts en santé publique vous parlent directement “, a-t-il déclaré, avant de noter que les Américains entendront” beaucoup plus “de l’épidémiologiste de la Maison Blanche, Anthony Fauci,” pas du président mais du vrai experts et scientifiques ».

Biden a déjà signé une batterie de décrets mercredi, lorsqu’il a pris ses fonctions de président des États-Unis, qui faisaient également partie de ses priorités et ont pour vocation de renverser plusieurs des actions de Trump. En ce sens, il a ordonné la réincorporation de la nation nord-américaine à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a rendu l’utilisation d’un masque obligatoire dans les bâtiments appartenant à l’État.

“Les choses vont continuer à empirer avant de s’améliorer”, a déploré Biden, soulignant que le nombre de décès dus à Covid-19 aux États-Unis, le pays le plus durement touché par la pandémie mondiale, “dépassera probablement 500 000”. Jusqu’à présent, les autorités sanitaires américaines ont dénombré plus de 24,5 millions de personnes infectées, dont plus de 408 000 décès.