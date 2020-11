COVID-19 :

Adopter un ton présidentiel, le président élu des États-Unis, Joe Biden, a affirmé ce mercredi dans un discours que le pays ne perdra pas la “guerre” contre la pandémie et a exhorté les citoyens à s’unir, tandis que le président sortant, Donald Trump, continue d’être empêtré dans ses poursuites pour fraude présumée lors des dernières élections.

Branchez-vous alors que je prononce un discours de Thanksgiving sur les sacrifices partagés que les Américains font en cette période des fêtes et sur la façon dont nous traverserons cette crise ensemble. https://t.co/1v8vx05N9K – Joe Biden (@JoeBiden) 25 novembre 2020

À l’occasion de la fête de Thanksgiving, Biden a prononcé un discours depuis la scène d’un théâtre vide, La reine, à Wilmington (Delaware), où il réside, où il s’est présenté comme le chef d’une nation qui souffre de la pandémie mais qui surmontera cette transe en faisant appel au meilleur d’elle-même.

Ne vous laissez pas abandonner à la fatigue. L’Amérique ne perdra pas la guerre contre ce virus. Nous retrouverons nos vies. La vie va revenir à la normale. Lo prometo. – Joe Biden (@JoeBiden) 26 novembre 2020

En regardant en arrière notre histoire, vous verrez que c’est dans les circonstances les plus difficiles que l’âme de notre nation s’est forgée. Et maintenant, nous nous retrouvons face à un hiver long et dur », a déclaré Biden, qui est passé d’un ton paternaliste à l’empathie et de là à un hiver plus présidentiel.

Il a rappelé que ces derniers mois, la bataille contre le coronavirus a «dévasté» le pays: «Cela nous a apporté douleur, perte et frustration. Cela a coûté tant de vies, 260 000 Américains », a-t-il déploré.

En ce sens, il a encouragé ses compatriotes à rester à la maison pour Thanksgiving, la fête la plus connue de l’année aux États-Unis, et a donné son propre cas en exemple.

“Nous sommes en guerre contre le virus”: Biden

Nous allons avoir un Action de grâces séparé. Jill (sa femme) et moi serons chez nous au Delaware avec notre fille et notre gendre. Le reste de la famille fera de même en petits groupes », a-t-il expliqué.

Et comme il l’a fait lors de sa campagne électorale du 3 novembre, il a utilisé la pandémie pour critiquer, cette fois de manière voilée, Trump.

Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, je sais que cette période de l’année est particulièrement difficile. Je penserai et prierai pour chacun d’entre vous à votre table de Thanksgiving. pic.twitter.com/xlvaCrA1ZT – Joe Biden (@JoeBiden) 25 novembre 2020

Je sais que notre pays est épuisé par le combat. Nous devons nous rappeler que Nous sommes en guerre avec le virus, pas entre eux, pas entre nous », a encouragé l’ancien vice-président de Barack Obama (2009-2017).

Malgré le sombre panorama du pays, Biden a également voulu transmettre un message d’espoir: «Les États-Unis font face aux faits. Les États-Unis surmontent les défis. Nous avons la justice et l’égalité pour tous », a déclaré le président élu, qui a prédit que« cette sombre saison de division et de diabolisation cédera la place à la lumière et à l’unité ».

Et il est revenu à mentionner Trump indirectement: «Aux États-Unis, nous avons eu des élections complètes, justes et libres, puis nous avons eu les résultats. Les gens de cette nation, les lois du pays, ne toléreront rien d’autre. Par le vote, le plus noble instrument de protestation non-violente jamais conçu, on le saura à nouveau et on se rappellera à nouveau que le progrès est possible.

Biden a prononcé ce discours à un moment où les cas de Covid-19 se multiplient de manière alarmante dans le pays.

Notre pays est en plein essor dramatique des cas, avec actuellement en moyenne 160 000 nouveaux cas par jour, il ne serait pas surprenant que nous atteignions 200 000 en une seule journée -il a stressé-. De nombreux systèmes de santé risquent d’être saturés ».

Pour cette raison, il a demandé aux Américains de prendre des précautions extrêmes pour Thanksgiving, car, selon la Transportation Security Administration (TSA), en charge des contrôles aéroportuaires, c’est la semaine avec le plus grand afflux de voyageurs. depuis mars, avec en moyenne un million de passagers par jour depuis le week-end dernier, malgré la recommandation des autorités sanitaires de ne pas bouger.

Biden a pris la parole quelques minutes après que Trump a téléphoné depuis le bureau ovale lors d’une réunion de législateurs républicains de l’État de Pennsylvanie, qui discutaient des allégations sans preuve qu’il y avait eu des irrégularités pendant les élections.

“Les élections ont été truquées”: Trump

Dans ce qui est devenu sa rhétorique standard depuis que les projections des médias ont désigné Biden comme le vainqueur le 7 novembre, Trump a insisté sur le fait qu’il était le vainqueur de l’élection et a fait des allégations non fondées de fraude.

Il est très triste de dire que ces élections ont été truquées et nous ne pouvons pas laisser cela se produire – a-t-il estimé – Nous ne pouvons pas laisser cela se produire notre pays. Et ces élections doivent être révoquées car nous avons gagné en Pennsylvanie de loin, et nous avons gagné en tout états de charnière lot”.

Trump a réitéré l’idée qu’il approfondissait depuis les élections que les bulletins de vote en sa faveur avaient disparu, sans fournir aucune preuve à cet égard.

Le président sortant a intenté plusieurs poursuites dans des États clés, dont la plupart ont été rejetées par les tribunaux.

