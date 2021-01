COVID-19 :

Joe Biden il est à moins d’un mois d’entrer à la Maison Blanche en tant que président pour la première fois.

Il est déjà entré dans une administration alors qu’il était vice-président sous Barack Obama entre 2008 et 2016, mais les responsabilités sont plus grandes pour Scranton dans une année qui rappelle un peu celle de janvier 2009 où les manchettes étaient sans espoir.Rappelles toi: Crise économique de 2008.

Dans cette deuxième partie des 10 défis de la présidence Biden, il est temps d’explorer précisément ce que le démocrate a devant lui alors que le COVID-19 frappe ses derniers coups.

En l’absence de que la pandémie est reléguée au second plan grâce aux vaccins.Avantages Biden d’une grande initiative d’investissement dans les vaccins menée par l’administration Donald Trump.

La réalité c’est aussi que Biden prendra la relève en tant que président à un moment probablement critique pour le pays.

Les États-Unis restent au milieu de leur troisième et pire vague de coronavirus, et la saison des vacances ne promet d’aggraver les choses dans les semaines à venir.

Avec un hiver Très froid devant, et la distribution des vaccins toujours en développement, Bide devra réorganiser la stratégie contre le COVID-19 au niveau national.

Contrairement à Trump, qui a donné beaucoup de responsabilités aux États, Biden devrait prendre une position plus dominante de la Maison Blanche pour éradiquer la pandémie. Et là, il aura probablement besoin des républicains au Sénat et à la Chambre des représentants. Fondamentalement, pour adopter des projets de loi. ambitieux avec lequel disposer de ressources pour aider les États.

Biden prévoit également d’adopter de nouveaux plans de relance pour relancer l’économie et aider les citoyens qui vivent le pire.

Encore une fois, les républicains seront la clé des factures les plus chères et les plus lourdes – s’ils veulent bloquer Biden, ils le feront.

Santé

En l’honneur de l’héritage d’Obama, les soins de santé joueront également un rôle majeur dans la première étape de la présidence de Biden.

Obama il s’est aidé avec des majorités confortables au Sénat et à la Chambre des représentants pour passer le célèbre Obamacare au cours de ses deux premières années de fonction.Un programme de guérison qui a rendu l’assurance maladie publique et privée plus accessible (et abordable).

Le défi de Biden est de corriger les failles d’Obamacare, d’élargir l’accès aux programmes publics pour les personnes avec peu de ressources et plus âgées …

… Et proposer un ajout auquel Obama a résisté: l’option publique.L’option publique est d’inclure une assurance maladie financée par l’État pour concurrencer l’assurance maladie privée, ce qui est important dans certaines régions où la faible concurrence entre les assureurs a fait monter les prix.

Changement climatique

Alors qu’Obamacare a résisté aux assauts des républicains sous l’administration Trump, la lutte contre le changement climatique a été pire.

Au revoir, Paris. Trump s’est retiré de l’Accord de Paris sur le climat et a supprimé (ou est en train de supprimer) plus de 100 réglementations environnementales.Denier. Inutile de dire que Trump fait partie du secteur républicain, pas vraiment petit, qui traite la question du changement climatique comme une petite chose.

Le défi de Biden avec le changement climatique a trois niveaux différents:

Rétablir ces réglementations sans mettre en colère les petites et moyennes entreprises Adopter un plan d’infrastructure historique dans le cadre du plan de transition verte Construire de nouveaux logements sociaux, réformer les routes et les ponts et créer des centaines de milliers de nouveaux emplois à la fois la dépression économique et la pression sur les partenaires et rivaux géopolitiques à suivre dans son sillage.

Police étrangère

Hors des frontières américaines se trouve la plus grande inconnue de ce à quoi Biden devra faire face pendant sa présidence: la Chine.

Police étrangère c’est l’un des domaines préférés de Biden.

Le géant asiatique C’est le grand rival géopolitique des États-Unis et Trump s’est avéré être un adversaire coriace à travers la guerre commerciale qu’il a déclenchée contre eux.

Mais contrairement à De la plupart des autres pays du monde, la Chine a terminé l’année avec une économie en plein essor qui promet de retirer la couronne des États-Unis avant la fin de la décennie. Donald Trump avec Xi Jinping lors d’une visite en Chine en 2017 | Photo: Casablanca

Biden n’a pas encore montré ses cartes en ce qui concerne la Chine, qu’elle prenne une position belliqueuse ou complaisante.

Cette décision définir les relations des États-Unis avec d’autres pays alors que la Chine tente de rendre compte de son influence politique dans d’autres régions du globe:Asie du sud est, avec la mer de Chine méridionale comme axe probable du conflit.Afrique et Europe, avec des pays comme la Grèce, l’Italie et la Namibie comme nouveaux alliés commerciaux de la Chine.Paris, avec l’Accord sur le climat comme centre des relations de pression entre les grandes puissances qui doivent prendre des mesures pour atténuer les effets de la crise climatique.

Autres sections pertinentes:

La relation avec l’Iran Maintenant qu’Israël a rétabli ses relations diplomatiques avec plusieurs royaumes arabes, l’administration Biden a signé l’accord nucléaire iranien avant que Trump ne le déchire.La relation avec la Russie, surtout compte tenu de la passivité dont Trump a fait preuve face aux agressions de Vladimir Poutine avec les cyberattaques liées à son pays.

Immigration

Le dernier défi concerne une question dont les démocrates ont fui, à l’exception d’une controverse flagrante à leur encontre. Par exemple:

Le veto migratoire aux pays à majorité musulmane.La séparation des familles à la frontière avec le Mexique.

La raison C’est simple: la dernière fois qu’une réforme de l’immigration modérément ambitieuse a été tentée aux États-Unis, un dirigeant républicain a fini par être vaincu lors d’une primaire.

Photo | Rob CrandallDepuisPeu de républicains ont même osé tâtonner pour un plan de réforme de l’immigration.Et moins sachant à quel point sa rhétorique anti-immigration a bien servi Trump lors de sa campagne de 2016.La caravane des migrants en 2018, moins.

Mais que Biden réduise ou non un plan d’immigration, ce qu’il devra sûrement réparer, c’est DACA.

DACA est un programme exécutif approuvé par Obama pour protéger les immigrants qui sont venus illégalement aux États-Unis en tant que mineurs.Les protège de l’expulsion et leur permet d’obtenir un permis de travail renouvelable tous les deux ans.

Le décret n’est qu’un pansement pour des centaines de milliers de personnes connues sous le nom de rêveurs qui, d’une certaine manière, restent dans des limbes juridiques qui nécessitent un plan législatif correspondant.

Il y a probablement beaucoup de votes pour adopter un projet de loi qui leur offre une voie vers la légalité (ou même la citoyenneté), mais cela dépend de Biden que tout se concrétise.