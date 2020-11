COVID-19 :

BOSTON – Alors qu’il entame sa transition à la présidence, Joe Biden passe d’une lutte électorale acharnée à un autre combat plus urgent: contrôler la pandémie qui a frappé le pays le plus puissant du monde plus que tout autre.

Le président élu parlera lundi à la presse de son plan de lutte contre le COVID-19 et de son projet d’amélioration de l’économie.

Les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 100 000 infections par jour et battent souvent leurs records de cas quotidiens. Les hôpitaux de plusieurs États manquent d’espace et de personnel, et le nombre de morts monte en flèche.

Les autorités de santé publique préviennent que le pays entre dans sa pire phase de pandémie avec l’arrivée de l’hiver et la prochaine saison des vacances à la fin de l’année, qui augmentent le risque d’infections rapides alors que les Américains voyagent, font leurs courses et célèbrent avec êtres chers.

«Les deux prochains mois vont être difficiles, difficiles», a déclaré le Dr Albert Ko, spécialiste des maladies infectieuses et directeur du département de la Yale School of Public Health. “Nous pourrions voir 100 000 morts supplémentaires d’ici janvier.”

Jusqu’à présent, les États-Unis ont enregistré plus de 10 millions d’infections et plus de 237000 décès dus au COVID-19.

Biden a annoncé dimanche que le Dr Vivek Murthy, ancien directeur américain de la santé publique, et le Dr David Kessler, ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis, serviront de coprésidents d’un groupe de travail sur les coronavirus qui sera présenté. lundi.

Le groupe sera chargé de prendre les propositions faites par Biden pendant la campagne et de les transformer en un plan anti-virus que le nouveau président pourra mettre en place lors de sa prise de fonction en janvier.

Biden a promis lors de la campagne que les tests de diagnostic seraient gratuits et largement accessibles, ainsi que d’embaucher des milliers d’agents de santé pour des programmes de recherche des contacts et de charger les Centers for Disease Control de proposer des directives claires basées sur les recommandations d’experts. , entre autres propositions.

En tant que candidat démocrate, Biden a fait de la mauvaise gestion de la pandémie aux mains du président Donald Trump le problème central de sa campagne.

Mais une grande partie des propositions de Biden nécessitera une intervention du Congrès, et il est sûr de rencontrer des difficultés dans des chambres divisées du Parlement.

«Je ne me présente pas avec la fausse promesse de pouvoir mettre fin à cette pandémie en appuyant simplement sur un interrupteur. Mais je promets ceci: dès le premier jour, nous commencerons par faire les bonnes choses », a-t-il déclaré le mois dernier lors d’un rassemblement électoral.

Le Dr Phillip Coule, directeur médical du centre médical de l’Université Augusta en Géorgie, a déclaré qu’il était convaincu que le pays pourrait dépasser les divisions politiques qui ont compliqué la réponse au virus maintenant que les élections sont terminées.

“Maintenant que nous avons passé les élections, gérons cela sur la base de la science, et non de la politique, de cette maladie et de la pandémie”, a-t-il dit.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, un démocrate, a déclaré qu’il pensait que même les négationnistes les plus convaincus du COVID-19 adopteraient un ton plus conciliant lorsqu’ils prendraient la défaite électorale de Trump.

“Je pense que la pression politique pour refuser le COVID a disparu”, a-t-il déclaré dimanche sur ABC “This Week”. «Je pense que maintenant vous verrez des scientifiques parler sans restrictions. Et je pense que les chiffres vont augmenter, et les Américains comprendront à quel point c’est grave. “

Il y a des limites légales à ce que le président élu peut faire avant d’entrer officiellement en fonction, mais lui et son équipe de transition doivent commencer à préparer le travail immédiatement, a déclaré le Dr Leana Wen, professeur de santé publique à l’Université George Washington et ancien commissaire à la santé de Baltimore.

L’établissement d’un consensus avec les gouvernements des États sur la gestion nationale, y compris un ordre national sur l’utilisation des masques, devrait être une priorité, a-t-il déclaré.

L’opposition à l’utilisation des masques reste une question épineuse, en particulier dans certains des États les plus touchés du pays.

«Chaque État agit de manière assez autonome sur ses mesures, et nous avons déjà vu comment cela s’est passé», a déclaré Ko, l’expert de Yale. “Cette maladie nécessite des réponses nationales et mondiales.”

Surmonter des mois de messages contradictoires sur la pandémie est une autre tâche complexe que Biden doit entreprendre pendant sa transition, a déclaré Angela Rasmussen, chercheuse sur les virus à l’Université Columbia de New York.

“La dernière année de désinformation, de confusion et de dérangement des gens de la Maison Blanche a détruit la confiance que notre gouvernement peut gérer cela”, a-t-il déclaré. «Il sera crucial de commencer à communiquer que oui, ce gouvernement agira régi par la science».

Lors de ses premières remarques en tant que président élu, Biden a déclaré samedi que son groupe de travail créerait un plan “basé sur une science solide” et “basé sur la compassion, l’empathie et l’inquiétude”.

Ses collaborateurs, quant à eux, ont passé les jours des élections à assurer au public que le gouvernement sera prêt à répondre à la pandémie.