COVID-19 :

LONDRES, Angleterre – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi un nouveau verrouillage national qui durera au moins jusqu’à la mi-février pour lutter contre une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide.

Johnson a déclaré que le pays était à “un moment critique” et que les cas augmentaient rapidement dans toutes les régions du pays.

En vertu des nouvelles règles, qui entreront en vigueur dès que possible, les écoles primaires et secondaires et les universités seront fermées pour l’apprentissage en personne, à l’exception des enfants des travailleurs essentiels. Les étudiants du Collège ne seront pas de retour avant au moins la mi-février.

Tous les magasins non essentiels et les services de soins personnels, tels que les salons de coiffure, seront fermés et les restaurants ne peuvent offrir que des services à emporter.

Lundi, il y avait 26 626 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux d’Angleterre, une augmentation de plus de 30% par rapport à il y a une semaine. C’est 40% au-dessus du niveau le plus élevé de la première vague du printemps.

Lundi également, la Grande-Bretagne a franchi une nouvelle étape importante dans la lutte contre le COVID-19 en appliquant les premières injections au monde du vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, renforçant ainsi son programme de vaccination.

Zelene Blancas a été hospitalisée pendant plusieurs semaines en raison du coronavirus. L’enseignante est devenue virale après une vidéo qu’elle a publiée sur son compte Twitter avec ses élèves.

Brian Pinker, un patient dialysé de 82 ans, est devenu la première personne à être inoculée par l’infirmière en chef de l’hôpital universitaire d’Oxford. Pinker a dit qu’il était très heureux d’être vacciné, notant que “maintenant je peux vraiment avoir hâte de célébrer mon 48e anniversaire de mariage avec ma femme Shirley plus tard cette année.”

Depuis le 8 décembre, le National Health Service (NHS) britannique utilise un vaccin fabriqué par Pfizer et la société allemande BioNTech pour vacciner les travailleurs de la santé, ainsi que les résidents des maisons de retraite et à leur personnel. Le vaccin Oxford-AstraZeneca renforce cet arsenal et est moins cher et plus facile à utiliser, car il ne nécessite pas d’être conservé à des températures extrêmement froides comme celles de Pfizer.

Oxford-AstraZeneca est administré dans un petit nombre d’hôpitaux britanniques au cours des premiers jours, de sorte que les autorités peuvent être à l’affût de tout effet indésirable. Mais des centaines de nouveaux sites de vaccination – à la fois dans les hôpitaux et dans les cabinets de médecins locaux – commenceront à le mettre en œuvre cette semaine, rejoignant les plus de 700 qui fonctionnent déjà, a noté le NHS.

Contrairement aux pratiques aux États-Unis et ailleurs, la Grande-Bretagne prévoit désormais de donner aux gens la deuxième dose des deux vaccins 12 semaines après la première injection, plutôt que 21 jours plus tard, afin d’accélérer la dose. vacciner le plus de personnes possible dès que possible.

Le médecin-chef adjoint du gouvernement, Jonathan Van-Tam, a déclaré dimanche que cette décision “est la bonne chose à faire pour la nation dans son ensemble”.

Le Royaume-Uni est au milieu d’une épidémie aiguë, avec plus de 50000 nouvelles infections à coronavirus par jour au cours des six derniers jours. Dimanche, il a enregistré 54 990 cas supplémentaires et 454 décès supplémentaires liés au coronavirus, ce qui ajoute déjà 75 024 décès pendant la pandémie, l’un des chiffres les plus élevés d’Europe.