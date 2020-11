COVID-19 :

José Luis Ábalos, Le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, a été convaincu ce samedi que l’obligation de fournir un RAP obligatoire pour tous les voyageurs qui se rendent aux îles Canaries à partir de ce lundi contribuera à rendre les îles plus sûres et plus attractives pour le tourisme international.

Selon Ábalos lors d’une visite à l’aéroport Tenerife Sud, le gouvernement a suivi la “recommandation” de l’Union européenne et prévoit qu’elle contribuera à “renforcer la perception” que les îles Canaries “sont un lieu sûr pour les vacances”. Cependant, il a fait tant de mois de retard alors que l’argument en faveur de l’exécutif défendait que les infections ne pénétraient pas par les aéroports.

“La reprise du tourisme est une priorité”, a déclaré Ábalos en raison de la crise économique à laquelle sont confrontées les îles Canaries. Le ministre Ábalos a évité de faire référence à la demande du gouvernement canarien d’ajouter des tests d’antigène comme preuve pour voyager en Espagne, comme le fait le gouvernement canarien dans son propre décret régional pour séjourner dans des complexes touristiques.

Bravo pour la haute saison

La saison hivernale aux îles Canaries n’est pas perdue. Au contraire. L’archipel est postulé comme la prochaine oasis de vacances du Vieux Continent si les couloirs touristiques sont lancés avec des tests PCR à l’origine et à la destination. Pour le moment, les îles ont déjà commencé à recevoir des visiteurs du Royaume-Uni et d’Allemagne – leurs principaux pays émetteurs – après que les deux ont décidé de mettre fin à leur interdiction de visiter les îles Canaries. Les prévisions les plus prometteuses suggèrent que le taux d’occupation touristique pourrait augmenter entre 70% et 80% dans la dernière ligne droite de l’année, du moins dans les résidences à usage touristique. Actuellement, le taux d’occupation atteint à peine 10%, selon l’ASCAV, l’association de location saisonnière des îles Canaries.

Malgré le fait que le secteur du tourisme aspire à faire des îles Canaries la seule destination sûre du soleil et de la plage dans l’environnement en plein hiver, ils exigent également la responsabilité de contrôler la courbe de contagion. Les îles Canaries ont l’un des taux les plus bas du pays, en dessous des 5% recommandés par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), ce qui leur a permis de ne pas respecter le couvre-feu décrété par le gouvernement. «Les tests PRC nous donnent des garanties de sécurité. Ce que nous ne voulons pas, c’est ouvrir les frontières, remplir les îles Canaries de touristes et importer le virus, ce qui nous laisserait à nouveau dans une situation délicate. Nous voulons protéger la continuité du tourisme, mais aussi protéger la santé des résidents. Nous sommes une île, il est facile de contrôler les entrées et les sorties », expliquent-ils de l’ASCAV à ce journal.

De l’Ashotel, l’Association des hôtels et extra-hôtels de Tenerife, La Palma, La Gomera et El Hierro préfère ne pas faire de prévisions sur l’occupation des mois à venir, bien qu’elle reconnaisse que les récentes décisions du Royaume-Uni et de l’Allemagne sont un soulagement pour le secteur touristique des îles. Il appelle également à la “responsabilité” envers tous les citoyens, organisations publiques et privées des îles Canaries, pour contrôler la courbe de contagion et maintenir la connectivité avec ces pays au fil du temps.

Les hôteliers estiment que la «route gratuite» pour se rendre aux îles Canaries devrait être utilisée pour avancer par le gouvernement espagnol dans la signature de couloirs touristiques sûrs. «Il est temps de signer les corridors et, petit à petit, à mesure que le taux d’infection s’améliore, ces accords bilatéraux peuvent être répliqués dans d’autres destinations touristiques nationales et européennes. Nous ne devons pas être radins et plus nous avons de connectivité, toujours sous contrôle logique, les îles Canaries peuvent continuer à être un marché très compétitif », a récemment demandé Jorge Marichal, président d’Ashotel et de la Confédération espagnole des hôtels et des hébergements touristiques (CEHAT).

En entrant dans l’hôtel

Plus précisément, le gouvernement exigerait aux touristes nationaux et étrangers un certificat de test covid-19 négatif effectué dans un délai n’excédant pas 48 ou 72 heures avant leur arrivée à destination, qui sera nécessaire pour pouvoir accéder aux hébergements touristiques. comme hôtel, appartement ou maison de vacances.

En cas de non présentation dudit document, l’hébergement touristique ne sera pas accessible et la personne sera invitée à passer le test dans un centre de santé ou un laboratoire, en le payant de sa poche.

Le décret-loi respecte les limites fixées par les pouvoirs autonomes pour entreprendre une réglementation légale en la matière et “a été configuré pour répondre à une situation qui nécessite une action immédiate”, a précisé le conseiller. Le cas échéant, le gouvernement des îles Canaries envisagerait même, en garantie de la réciprocité sanitaire qu’il défend qu’elle devrait exister, d’offrir au touriste un test avant son retour dans le pays d’origine.