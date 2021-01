COVID-19 :

Ancien Premier ministre José Maria Aznar a souligné ce lundi que “Co-gouvernance” auquel il fait constamment appel Pedro Sanchez dans la pandémie, c’est «une philosophie». De plus, il a souligné que “Taïfisme fou” que l’exécutif a promu l’a conduit à ne pas s’acquitter de sa responsabilité d’établir un plan national de vaccination.

Tels ont été ses mots lors d’un événement organisé par l’AClasse de leadership de l’Institut de l’Atlantique du gouvernement et Université Francisco de Vitoria, auquel l’ancien président de la Colombie a participé, Andres Pastrana. Parmi les participants à l’événement figuraient le chef de l’opposition vénézuélienne Leopoldo Lopez, l’ancien maire de Caracas Antonio Ledezma et le PP MEP Leopoldo López Gil.

Vaccins et «taïfisme fou»

Dans son discours, José María Aznar a déclaré que l’Espagne «n’est pas qu’elle a un problème de mauvais gouvernement ou de mauvais gouvernement» mais qu’elle «a découvert» la formule «pas de gouvernement». «La co-gouvernance est une philosophie qui signifie« pas de gouvernement »», a-t-il souligné.

Après avoir insisté sur le fait qu’un pays peut avoir un gouvernement “désastreux”, “calamiteux” ou “magnifique” mais qu’il ne peut pas être sans gouvernement, il a critiqué le fait que l’exécutif de Sánchez a promu un “taifismo fou” en Espagne et lui a demandé si Il est “si difficile d’articuler un plan national de vaccination”, ce qui, à son avis, fait partie de la “responsabilité élémentaire” d’un exécutif lorsqu’il a des vaccins contre Covid-19.

En outre, il a critiqué le fait que “la majorité” du Gouvernement compte Bildu, qui appelle à “rejoindre son parti aux terroristes emprisonnés pour meurtre”, faisant allusion aux lettres qu’Arnaldo Otegi a envoyées aux prisonniers de l’ETA les invitant à se joindre à eux. . Est-ce l’exemple pour nous? Que critiquons-nous sur ce qui se passe ailleurs? »Se demanda-t-il.

Contre le report des élections catalanes

Ensuite, l’ancien premier ministre a mis sur la table un autre exemple qui, à son avis, affecte les libertés tout comme le report des élections catalanes, prévues le 14 février.

«Méfiez-vous de cette habitude qui prend racine de reporter les élections», a-t-il assuré, pour avertir qu’il «joue avec un enjeu fondamental qu’est la liberté». Cela dit, il a été demandé: “Qu’auraient dit les plus silencieux si Trump avait décidé de reporter les élections aux Etats-Unis pour la même raison, dans un pays où il y a 4 000 décès quotidiens dus au virus?”.

Aux questions des étudiants de la classe de leadership, José Maria Aznar Il a souligné que les défis de l’Espagne passent aujourd’hui par “refaire la nation”; “Refaire l’état”; “Reconstruire l’économie et la base sociale de l’Espagne”; et “replacer l’Espagne parmi les pays influents du monde”. “Avec ces quatre choses, vous pouvez élaborer un programme politique et une action politique qui arrêteront beaucoup de choses que nous vivons en ce moment”, a-t-il proclamé.

Critique des réseaux sociaux qui ont annulé les comptes de Trump

D’autre part, Aznar a critiqué le fait que Twitter et d’autres réseaux sociaux aient choisi d’annuler leurs comptes au président sortant des États-Unis, Donald Trump. “C’est une question délicate”, a-t-il reconnu, car il s’agit d’entreprises privées qui sont aussi un monopole, pour lesquelles il a appelé à y prêter attention, car “elle affecte les libertés de manière décisive”.

En ce sens, il a défendu qu’il n’est pas possible d’être à la fois une «plate-forme et un parti» et a donné comme exemple que «si vous prenez un train, ils ne peuvent pas vous empêcher de l’utiliser à cause de votre réflexion politique». De plus, cela a influencé le paradoxe que ces entreprises utilisent les réseaux téléphoniques: «elles ne peuvent pas interdire à une entreprise comme Twitter d’utiliser leurs réseaux» mais ces entreprises peuvent «vous pouvez interdire le compte du président de la compagnie de téléphone si vous ne l’aimez pas ».

De même, Aznar a exprimé sa préoccupation face à la montée du populisme en Amérique latine, à commencer par le Mexique et en passant par la Bolivie, l’Argentine et le Brésil, où règne un «populisme radical de droite», ainsi que l’existence d’une «dictature de la drogue» au Venezuela. et a souligné que la Colombie était l’exception. En ce sens, il a souligné que si ce pays tombait entre les mains du populisme “la possibilité d’une reprise dans la région serait très inquiétante et délicate”.