Le législateur José Narro Céspedes, de Morena, a indiqué qu’il est stable, qu’il s’isolera et travaillera depuis son domicile à Zacatecas

Le sénateur de Morena, José Narro Cespedes, a annoncé avoir été testé positif pour COVID-19[feminine.

«Dans un acte de responsabilité, chaque semaine, je me teste pour le COVID-19 au Sénat. J’ai été informé que j’ai été testé positif; Je suis stable et je continue à travailler depuis chez moi à Zacatecas et dans notre pays. Courage! », Écrit-il via son compte Twitter

Dans un acte de responsabilité, chaque semaine, je me teste pour Covid 19 au Sénat. Ils m’ont informé que j’avais été testé positif; Je suis stable et je continue à travailler depuis chez moi à Zacatecas et dans notre pays.

Courage! pic.twitter.com/gEY988CyfH – José Narro Céspedes (@NarroJose) 11 décembre 2020

Narro Cespedes Il a participé à la session de jeudi depuis son bureau afin d’éviter les foules.

Le sénateur a assisté à la Salle plénière où seulement 50 personnes sont autorisées.

Il s’est également rendu, la semaine dernière, au siège national de Morena pour s’inscrire comme candidat au poste de gouverneur de Zacatecas.

Avec la contagion du sénateur, ils ajoutent déjà 25 cas de COVID-19 à la Chambre haute.

Avec des informations de López-Dóriga Digital