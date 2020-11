COVID-19 :

La crise provoquée par le covid-19 a frappé très durement la Serie A. Les clubs alertent depuis des mois sur le risque de faillite de l’ensemble du système et demandent au gouvernement une aide pour un mouvement qui emploie 300 000 personnes et représente 1% du PIB italien.

La situation est grave et les salaires viennent avec le compte-gouttes. Aujourd’hui, La Gazzetta dello Sport a publié en première page une analyse des cinq équipes qui, profitant d’une nouvelle règle FIGC, ont reporté au 1er décembre le paiement des derniers mois.

le Naples pour Aurelio De Laurentiis, par exemple, bien qu’il n’ait procédé à aucune réduction, il doit à ses joueurs les salaires de septembre, octobre et novembre. Vous devrez payer avant mardi pour éviter les pénalités.

Ils sont dans une situation similaire Latium, Bénévent, Sampdoria et Gênes. Les équipes ont utilisé la permission de Federcalcio pour reporter leurs dépenses et, en plus, elles auront le temps jusqu’au 16 février pour payer les taxes correspondantes.

Les mesures, évidemment, ne suffiront pas à surmonter la tempête sans conséquences. D’autres coupes et, si possible, des aides d’État seront nécessaires pour un football qui vit au-dessus de ses moyens depuis trop longtemps. Et que, après la pandémie, il devra changer et devenir durable pour survivre.