COVID-19 :

Une étude récente, publiée dans The Lancet, souligne que la pandémie de coronavirus a mis en évidence la vulnérabilité des personnes atteintes de diabètes, qui n’ont souvent pas accès aux plans de prévention et de traitement, ce qui conduit chaque jour à des milliers de décès évitables dans le monde.

Les chiffres officiels indiquent que 463 millions de personnes souffrent de cette maladie, qui touche le plus les pays à revenu faible et intermédiaire, qui représentent 80% du total, tandis que le nombre de décès dans le monde a atteint 4,2 millions en 2019.

Le diabète réduit également l’espérance de vie chez les adultes d’âge moyen entre quatre et dix ans et, dans le même temps, augmente le risque de décès par maladies cardiovasculaires, maladies rénales et cancer. En outre, le virus qui cause COVID-19 multiplier par au moins deux les risques de décès ou de maladies graves chez les patients diabétiques ou chez ceux présentant des complications liées au diabète.

Trois questions sur le diabète et le COVID-19

En ce sens, la Société espagnole du diabète (SED) répond à une série de questions de base liées au diabète et à la possibilité de contracter le COVID-19.

Les personnes atteintes de diabète sont-elles plus susceptibles de contracter le COVID-19?

Les personnes atteintes de diabète ne sont pas plus susceptibles de contracter le COVID-19 que la population générale. Le problème que peuvent avoir les personnes atteintes de diabète qui contractent le coronavirus est un problème avec de pires résultats, pas une plus grande possibilité de contracter le virus.

Les diabétiques sont-ils plus susceptibles d’avoir des complications graves?

Les personnes atteintes de diabète sont plus exposées aux complications graves du COVID-19. En général, les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles de présenter des symptômes et des complications graves lorsqu’elles sont infectées par un virus, mais cela dépend également de la maîtrise de leur diabète par chaque personne. Si le diabète est bien contrôlé et qu’il n’y a pas de complications associées, le risque de tomber gravement malade à cause du COVID-19 est à peu près le même que celui de la population générale.

Les risques sont-ils différents entre les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2?

En général, il n’y a aucune raison connue de penser que le COVID-19 représente un risque différent entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. L’âge, la présence de complications chroniques et le degré de maîtrise de soi sont plus importants que le type de diabète. du diabète. Les personnes atteintes de complications chroniques du diabète sont susceptibles de faire pire si elles contractent le COVID-19 que les personnes atteintes de diabète qui sont par ailleurs en bonne santé, quel que soit leur type de diabète.

À ce stade, le SED partage un décalogue de recommandations pratiques et de base, y compris des conseils et des informations rigoureux sur différents aspects d’intérêt pour les patients diabétiques, parmi lesquels ils soulignent l’importance de faire du sport une heure par jour et de prendre soin de l’alimentation.

Recommandations aux patients diabétiques

ACTIVITÉ PHYSIQUE



1) Objectif: 1 heure par jour

Levez-vous et déplacez-vous dans la maison. Toute activité vaut mieux qu’aucune. Même une activité d’intensité lumineuse peut compenser les risques pour la santé d’un mode de vie sédentaire. Pour contrer le manque d’activité physique quotidienne dû au confinement et se conformer aux recommandations internationales pour se maintenir en bonne santé, il est recommandé à la personne diabétique d’effectuer au moins 300 minutes d’exercice aérobie par semaine réparties sur 5 à 7 jours.

2) Ajoutez du muscle!

Avec sa fonction locomotrice, le muscle squelettique joue un rôle fondamental dans le diabète, car c’est le principal tissu qui utilise le glucose comme source d’énergie. Ainsi, la personne diabétique doit maintenir et maximiser sa masse musculaire grâce à un entraînement en force.

3) L’exercice du corps profite à l’esprit

L’activité physique est liée à un meilleur sommeil, une meilleure mémoire, un meilleur équilibre et des capacités cognitives; De plus, il est associé à un risque moindre de prise de poids, de démence et de dépression. C’est l’une des choses les plus importantes qu’une personne diabétique puisse faire pour sa santé et son bien-être.

ALIMENTATION

4) Maintenant, plus que jamais, surveillez votre alimentation

Le groupe de travail SED Lifestyle a publié des recommandations spécifiques sur l’alimentation pendant l’accouchement (disponibles sur le site Internet du SED). Parmi eux, quelques conseils de base se démarquent:

Évitez les achats compulsifs dans les supermarchés et évitez surtout les aliments indésirables sur le plan nutritionnel. Planifiez et effectuez un seul achat hebdomadaire. Bien que la nourriture ne soit pas une voie de transmission du virus, l’OMS recommande de maintenir une bonne hygiène dans la cuisine. N’achetez pas ou ne commencez pas à consommer des compléments alimentaires sans l’avis d’un diététiste-nutritionniste ou d’un médecin. Les infusions ou les thés ne protègent pas contre la contagion; ils peuvent être utiles en cas de déshydratation. Assurer une consommation quotidienne correcte de protéines basée sur des aliments de bonne qualité, en évitant la viande rouge et les saucisses et en maximisant la consommation de protéines d’origine végétale. Ajuster l’apport nutritionnel à la situation de l’accouchement à domicile (avec moins de dépense énergétique). Pour cela, il est crucial de limiter la consommation d’aliments très caloriques et d’éviter le grignotage. Si un apport supplémentaire en glucides est effectué, les calculs de dose d’insuline devront être réajustés chez les personnes qui l’utilisent.

DIABÈTE À L’ÂGE PÉDIATRIQUE

5) Enfant diabétique

Les formes sévères d’infection à coronavirus sont très rares à l’âge pédiatrique; cependant, les enfants peuvent être une courroie de transmission importante pour l’infection par le SRAS-CoV-2, dont beaucoup sont asymptomatiques.

Les enfants et adolescents dont le diabète est bien contrôlé ne semblent pas présenter un risque accru d’infection à coronavirus.

Les règles de contrôle du diabète sont les plus courantes; en cas de maladie à coronavirus, appliquez le conseil «jour de maladie» avec des contrôles fréquents de glycémie et de cétone.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ET RÉGLAGE DES MÉDICAMENTS

6) Le diabète n’augmente pas le risque de contracter l’infection

Le risque qu’une personne diabétique a de contracter l’infection causée par Covid-19 est le même que celui de la population générale, bien que si l’infection est contractée, sa gravité et son évolution peuvent être différentes, selon l’âge, le degré de contrôle de diabète, présence de complications chroniques ou autres pathologies.

7) Plus d’informations, la meilleure prévention

Suivez les recommandations pour éviter la propagation de cette infection (lavage efficace et fréquent des mains, toux avec un mouchoir dans la bouche à jeter ou utilisation du coude, maintien d’une distance de 1,5 à 2 mètres entre les personnes) et à suivre le confinement et l’isolement si indiqué. Il est essentiel de bien connaître les signes avant-coureurs (fièvre, toux sèche, douleurs musculaires, essoufflement), ainsi que quand et où contacter l’équipe soignante. Assurez-vous de rechercher des informations auprès de sources valides et sous contrat. Il est important d’éviter la surinformation ou les fausses nouvelles.

8) Ce qui ne devrait pas manquer à la maison: médicaments et dispositifs de contrôle

Ayez à disposition tout le matériel lié aux soins du diabète, des médicaments et votre ordonnance, au lecteur de glycémie, aux bandelettes de test de glucose et de cétone, et les numéros de contact de l’équipe médicale, de la pharmacie, du centre de urgences médicales…

9) Un contrôle strict de la glycémie est la clé

Augmentez la fréquence des contrôles de glycémie et, si nécessaire, des tests de cétone (si la valeur de glucose est supérieure à 250 mg / dl à 2 reprises). Soyez extrêmement vigilant et connaissez bien les signes avant-coureurs de la décompensation (valeurs de glucose élevées, corps cétoniques positifs, soif, envie d’uriner …), ainsi que les mesures à prendre dans ces cas et où contacter l’équipe soignante si nécessaire précis (recommandations communes contre toute infection).

* En cas d’infection à coronavirus:

Les médicaments peuvent devoir être ajustés. Il est essentiel de maintenir une hydratation adéquate. N’arrêtez pas de prendre de l’insuline, surtout si vous souffrez de diabète de type 1. Si vous avez des taux de glucose élevés, il peut être nécessaire d’administrer des doses supplémentaires d’insuline et de mesurer les corps cétoniques. Si vous prenez des médicaments tels que iSGLT2 ou «glucosurique», vous devez arrêter de les prendre. Si vous avez des taux de glucose et de cétone élevés à plusieurs reprises, contactez votre équipe de soins.

IMPLICATIONS PSYCHOLOGIQUES

10) De bons soins et une attitude positive sont essentiels

Il est pratique d’ajuster l’intensité de la peur, car cela permet de prendre des mesures appropriées; Un excès de peur, en plus de causer de la souffrance, conduit à prendre de mauvaises décisions. Organiser la journée, y compris les routines de soins personnels et autres pour le développement physique et intellectuel, génère de la sécurité. Combinez les activités en solo avec d’autres à caractère social / familial. Évitez de céder au découragement et de penser qu’il s’agit d’une situation temporaire dont vous pouvez sortir plus fort.