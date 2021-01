COVID-19 :

Une nouvelle année commence et en 2021, le calendrier des vacances devrait revenir à la normale, puisqu’en 2020 il a été modifié et interrompu en raison de la pandémie de coronavirus. Nous vous disons quelles sont les vacances et les ponts qui seront en 2021 au Venezuela.

Nous rappelons qu’un jour férié est un jour férié pendant lequel les travailleurs, tant du secteur public que privé, peuvent quitter leur activité professionnelle. Si, dans le cas où une personne doit travailler oui ou oui à ces dates, elle percevra obligatoirement la rémunération si elle travaille plus de 4 heures, la journée entière sera payée et un autre jour compensatoire sera accordé au repos. Si vous travaillez moins de 4 heures, vous paierez une demi-journée de salaire et un repos compensatoire.

Jours fériés au Venezuela année 2021

janvier

Vendredi 1er janvier: Nouvel An

février

Lundi 15 février: Carnaval

Mardi 16 février: Carnaval

Mars

Il n’y a pas de vacances.

avril

Jeudi 1er avril: Jeudi saint

Vendredi 2 avril: Vendredi saint

Lundi 19 avril: Déclaration d’indépendance

Mai

Samedi 1er mai: Fête du travail

juin

Jeudi 24 juin: Bataille de Carabobo

juillet

Lundi 5 juillet: Fête de l’Indépendance

Jeudi 24 juillet: Journée Simón Bolívar

août

Il n’y a pas de vacances.

septembre

Il n’y a pas de vacances.

Octobre

Mardi 12 octobre: ​​Journée de la résistance autochtone

novembre

Il n’y a pas de vacances.

décembre

Vendredi 24 décembre: veille de Noël

Samedi 25 décembre: Noël

Vendredi 31 décembre: Fête de la Saint-Sylvestre