COVID-19 :

Madrid dit au revoir à la discothèque historique Joy Eslava pour toujours en raison de l’impact de la crise des coronavirus sur la vie nocturne. La mythique boîte de nuit de la madrilène est restée fermée depuis que la pandémie a commencé à donner ses premiers coups en mars et n’ouvrira plus ses portes. Dans un proche avenir, les immenses locaux de la Calle Arenal deviendront un restaurant-showroom, dont les travaux ont déjà commencé, comme le rapporte ondacero.es.

La boîte de nuit Joy Eslava a ouvert ses portes le 24 février 1981, un jour après la tentative de coup d’État de Fernando Tejero. Le propriétaire de la chambre, Pedro Trapote, avait acquis l’acteur et directeur de théâtre, Luis Escobar, pour en faire l’un des lieux de divertissement les plus connus d’Europe. 280 000 kilos d’acier et quelques développements technologiques jamais vus dans une boîte de nuit espagnole ont été utilisés pour la réforme.

Le lieu est rapidement devenu l’un des référents de l’appel “Des gens magnifiques” cela est le résultat des succès financiers du début des années quatre-vingt. Mais une bonne partie de ceux qui construisaient ce qu’on a appelé plus tard “Movida madrileña” est également passée par là. On estime qu’au cours des presque quarante ans d’histoire de la discothèque, plus de 20 millions de noctambules ont dansé sur sa piste ou ont pris un verre dans ses salons privés.

Au cours des premières années de fonctionnement en boîte de nuit, Joy a également servi de poste de télévision. Sur sa scène, le programme musical de la télévision espagnole «Aplauso» était enregistré chaque semaine. Auparavant et sous le nom de Théâtre slave (nom de famille de son premier propriétaire, Bonifacio Eslava, qui était le neveu du musicien Hilarión Eslava), l’endroit était l’un des lieux les plus célèbres de Madrid.