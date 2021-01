COVID-19 :

La Ligue Endesa s’est levé hier avec la nouvelle bombe du débarquement de JJ Barea, un joueur prestigieux qui a été champion de la NBA avec les Mavericks de Dallas de Dirk Nowitzki en 2011. Vous entendez le mot «base» et votre regard se tourne immédiatement vers Real Madrid, avec des problèmes dans la situation depuis la marche de Facundo Campazzo, qui s’aggravent de jour en jour. Mais non. Barea Il ne portera pas de blanc, mais a traversé le trottoir de Madrid pour signer pour le Élèves, un club aux réclamations moins élevées que son voisin, pour sauver sur le terrain ce déclin qui a été évité à plusieurs reprises dans les bureaux. Il Est ton enthousiasmé par l’arrivée du Portoricain, qui a toujours regardé ACB, attiré par le sang espagnol, spécifiquement de Léon, qui coule dans ses veines.

Le même jour que le Est ton annoncé à Barea, il Madrid a publié une déclaration moins joyeuse: Nicolas Laprovittola, sa base titulaire, a été testée positive pour le coronavirus. L’Argentin, qui était sur le point de partir en été et comptait à peine pour Pablo Laso au début du cours, il est devenu indispensable de couvrir Campazzo. Avec Sergio Llull blessé, et avec Carlos Alocen bloqué par sa jeunesse, Laprovittola a franchi le pas. Sa contagion arrive à un mauvais moment pour son équipe, qui a perdu trois des quatre matchs du Euroligue de cette année. La semaine prochaine, il y a un double quart de travail: Panathinaikos et Alba Berlin. Entre Espagne et L’Europe , le meneur sera absent au moins dans cinq matchs, ce qui pourrait être six selon sa situation le 5 février contre le Baskonia. La Euroligue force 14 jours de quarantaine et arrive juste à cette date. Le précédent de Fabien Causeur, qui a raté 12 matchs en un mois de convalescence, n’invite pas à l’optimisme. Il Madrid devra tirer Alocen et des convertis Alberto Abalde, jusqu’à ce que Llull et Lapro Sortez de l’infirmerie. Les problèmes ne s’arrêtent pas.