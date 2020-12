COVID-19 :

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a évalué ce vendredi l’évolution de la deuxième vague de coronavirus dans la communauté et a montré «Optimiste» au moment de pouvoir lever les restrictions sur les horaires d’accueil et de commerce face à la saison de Noël.

«Vu l’évolution des données, qui a été très positive depuis les dernières décisions prises par le gouvernement andalou, j’ai tendance à être positive“Moreno a dit, tout en rappelant aux Andalous l’importance d’être prudent et responsable:” Tous les excès que nous avons au mois de décembre, nous le regretterons au mois de janvier, c’est sûr. “

Le leader andalou, dans des déclarations aux journalistes Chiclana de la Frontera (Cadix) -où le centre Adacca Los Gallos qui s’occupe des personnes atteintes de lésions cérébrales acquises a ouvert-, a indiqué que Les décisions seront prises lors de la réunion du comité d’experts jeudi prochain 10, qu’il présidera lui-même.

“Prolongez les heures autant que possible”

Moreno a ajouté que, compte tenu de l’évolution de la pandémie ces derniers jours, l’horizon devient un peu “plus optimiste” et, en ce sens, il y aurait une possibilité d’amélioration en termes de délais que les entreprises de restauration et commerciales ont actuellement, qui à 18h00 doivent fermer.

De même, le chef de l’exécutif andalou a souligné que la volonté du conseil est de «prolonger au maximum ces horaires, mais cela doit être fait avec une grande sérénité, avec beaucoup d’équilibre et avec beaucoup de tête et, bien sûr, en tenant compte des propositions faites par le comité d’experts ».

Le président a insisté sur le fait que nous devons supposer que ce Noël va être différent que l’année dernière, car elle sera plus restreinte et il y aura moins de possibilités d’être avec la famille au sens le plus large du terme, et bon nombre des actions que nous avons menées traditionnellement devront être limitées.