COVID-19 :

Le déjà annoncé troisième vague a atteint Andalousie. Les 4 900 positifs enregistrés ce lundi, le chiffre le plus élevé des deux derniers mois, le confirment. Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconnaît que l’incidence du Covid-19 augmente «notablement» mais ne voit pas de «précision» isolement total de la population.

Le leader régional a précisé qu’avec les données actuelles de la communauté, «heureusement ce n’est pas nécessaire», bien que «nous n’avons jamais rien gouverné». En ce sens, il a souligné qu ‘”il existe un large éventail en termes de restrictions de mobilité, de limitations d’activités que nous n’avons pas mises en œuvre et que nous mettrons en œuvre en fonction de l’augmentation des infections”.

Lors de sa visite dans les locaux rénovés de la Hôpital régional de Malaga, Moreno a prévenu que janvier et février seraient des mois “très difficiles” en Andalousie: “Nous faisons face à une troisième vagueNous savions que cela allait arriver et nous avons une longue bataille à faire.

Le président andalou a réitéré dans son discours aux journalistes qui évaluent en permanence les mesures en fonction de l’évolution des données: «La pandémie peut nous contraindre à prendre la décision la plus difficile, qui peut être cet enfermement total mais n’est pas à notre horizon».

Ce lundi, les nouvelles mesures commencent

Ce lundi, les mesures du gouvernement andalou visant à limiter les horaires de l’hôtellerie et du commerce, ainsi que le couvre-feu de 22h00 à 6h00. Moreno a demandé aux Andalous de «respecter scrupuleusement» ces règles et d’être «très prudents».

«Nous jouons avec nos vies et celles de nos proches, rien n’est terminé ici. Le vaccin est une raison d’espoir et d’illusion mais nous des mois très compliqués restent; Nous allons avoir un mois de janvier et février très difficile car nous sommes en plein hiver et nous aurons probablement des complications avec certains types d’infections respiratoires qui peuvent compliquer le travail des agents de santé », a déplacé Juanma Moreno.

Il a également averti que différentes souches sont déjà en circulation, certaines d’entre elles plus agressif en contagion comme le britannique: “Bien qu’il ne soit pas plus agressif en mortalité, il est en contagion et c’est un problème car plus il y a d’infections, plus de personnes arrivent dans les hôpitaux, plus de personnes en USI et plus de personnes en USI, malheureusement, plus de personnes meurent.”

Le président andalou a insisté pour demander “une prudence maximale” et avertir qu ‘”aucun de nous n’est exempté d’être infecté par Covid et aucun de nous n’est exempt de mourir». Ainsi, il a souligné qu’il était «fatigué» de connaître les données de jeunes «qui ont malheureusement perdu la vie et qui n’ont jamais pensé que leur vie finirait à cause de ce virus».

Moreno a rappelé que malgré les mesures publiées dans le Journal officiel de la Junta de Andalucía (BOJA) Ce sont les plus de 8,4 millions d’Andalous qui “doivent prendre leurs propres décisions et supposer qu’ils sont les premiers à arrêter le Covid chez eux, avec leurs amis, leurs familles et dans leur vie de tous les jours”.

“Un grand respect pour ce virus si complexe, mortel et qui prend des tournures aussi inattendues qu’il nous l’a montré cette année à travers le monde”, a conclu le président du gouvernement d’Andalousie.