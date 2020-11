COVID-19 :

Dans l’année où Julio Iglesias aurait 50 ans en montant sur scène pour sa musique, et devenant également l’artiste latin qui a vendu le plus d’albums de l’histoire, le coronavirus changez votre vie.

L’artiste espagnol a été interviewé par Carlos Herrera Dans la chaîne CHAPE, où avez-vous parlé de votre plans concernant la musique et la situation due au coronavirus, s’assurant également qu’ils ressentent de la peur.

“Je veux retourner travailler, mais il me semble impossible maintenant parce que on ne sait pas comment les gens pourront revenir aux concerts. Le thème de la vaccin c’est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent ces mois-ci qui compliquent beaucoup notre liberté », a-t-il dit.

Caché du coronavirus

“Je me cache parce que je suis une personne à haut risque, Je dois prendre soin de moi et je suis entouré des personnes les plus fiables pour prendre soin de moi. Je vis une vie un peu compliquée parce que je panique COVID-19[FEMININE” Le chanteur a avoué, assurant qu’il est chez lui aux États-Unis.

Julio Iglesias a regretté d’avoir rencontré cette situation complexe, la blâmant comme un problème mondial: «J’imagine des gens dans le monde qui souffrent de ce problème, je Je suis une victime de plus“il ajouta.

et pour cette raison, il a voulu envoyer un message aux jeunes, leur demandant d’être responsables de leurs aînés: “Cela me met un peu en colère peu d’engagement des jeunes avec ses parents et grands-parents. La générosité ne veut pas dire “je t’aime”, c’est prendre soin de soi et savoir que l’on peut les tuer “, a-t-il déclaré.

Vie ennuyeuse

En raison de la pandémie, l’artiste a expliqué que: “Ma vie en ce moment est ennuyeuse, Je n’ai pas beaucoup de capacité créative. Je lis et je m’inquiète beaucoup de la situation dans laquelle nous vivons. La scène est là où je vis, en ce moment je survisC’est pourquoi il me manque beaucoup », a-t-il déclaré.

Pour conclure, il a commenté certains des conseils que certains experts lui ont donnés pour éviter la contagion: “J’ai parlé avec des experts et ils me disent des choses intéressantes comme ça nous devons attendre, garder la bouche fermée pour ne pas nous infecter et gardez toujours une distance de sécurité“.