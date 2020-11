COVID-19 :

Le coronavirus a mis fin à la “ vieille norme ” et a bouleversé la planète entière. Alors qu’il est déjà proche de son premier anniversaire et en même temps que le vaccin semble être, maintenant, plus proche, les études sur les séquelles de la covid-19 n’arrêtent pas de trouver des preuves nouvelles et inquiétantes. L’une des données les plus récentes: jusqu’à 20% de ceux qui ont vaincu le virus développent une maladie mentale.

Cette conclusion a été tirée par un groupe de spécialistes qui ont examiné plus de 62 000 cas aux États-Unis. L’anxiété, la dépression et l’insomnie sont les problèmes les plus cités, mais pas les seuls.

Dommage collatéral

Les spécialistes de différentes branches ne se préoccupent plus uniquement du nombre d’infectés et de décès. Le sillage que la maladie laissera derrière est encore difficile à projeter et à quantifier. Les déficiences respiratoires, les troubles cardiovasculaires et les problèmes rénaux sont quelques-unes des séquelles les plus courantes. Des épisodes graves d’encéphalite aiguë ont également été rapportés. Tant pendant le transit de la maladie qu’après le congé du patient.

Covid-19 et maladie mentale: une relation «réciproque»?

Les chercheurs sont également tombés sur une autre statistique frappante. Alors qu’un patient sur cinq qui a vaincu Sar-CoV 2 a dû recourir à la thérapie, 65% des personnes diagnostiquées avaient déjà une maladie mentale préexistante.

Le rapport appelle à des tests supplémentaires pour clarifier les raisons de cette «synergie». De plus, les signataires de l’étude publiée dans The Lancet of Psychiatry, demandent qu’une recherche urgente soit faite des traitements spécifiques qui neutralisent les effets de la maladie sur la santé mentale.

Pandémie et stress

Bien qu’il soit encore tôt pour savoir précisément ce qui cause la rétroaction entre ces facteurs, pour les spécialistes, certaines choses sont évidentes. L’une d’elles est que l’existence même du virus est devenue à elle seule une source de perturbations et de stress. La peur d’être infecté, associée à certaines mesures préventives, a accru certaines habitudes obsessionnelles.

L’une de ces «nouvelles tendances» s’est reflétée dans l’augmentation des cas d’haféphobie. C’est: aversion et réticence à être touché à des niveaux malsains. Avant 2020, c’était l’une des phobies les plus inhabituelles et les plus difficiles à trouver. Maintenant, c’est devenu une tendance. Au-delà du fait qu’il y a un nombre élevé de personnes diagnostiquées et qui sont déjà sous traitement clinique.

Un autre défi qui découle de ce scénario est qu’il y a une sous-déclaration du nombre de personnes qui ont développé une maladie mentale après avoir surmonté Covid-19. En partie parce que de nombreux cas de virus sont asymptomatiques. De plus, tout le monde n’est pas conscient que la souffrance d’insomnie ou de stress est un problème qui nécessite des soins médicaux. Sans tomber dans l’angoisse, il faut être attentif à tous les détails.