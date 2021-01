COVID-19 :

C’est au début de 2020 que le monde a commencé à entendre parler du coronavirus. Le 31 janvier, le premier patient a été enregistré dans notre pays, un Allemand en vacances à La Gomera. À partir de février, les infections ont commencé à augmenter dans le monde à une vitesse vertigineuse et des verrouillages ont été imposés. En Espagne, le 14 mars, le État d’alarme et le confinement à domicile de la population, qui a duré jusqu’à la fin de juin.

L’une des principales mesures imposées était la utilisation obligatoire du masque à partir du 21 juin pour les personnes de plus de six ans «sur la voie publique, dans les espaces de plein air et dans tout espace clos à usage public ou ouvert au public, à condition qu’il ne soit pas possible de maintenir une distance de sécurité interpersonnelle d’au moins deux mètres ». Désormais, avec l’arrivée du vaccin, la question que tout le monde se pose est de savoir combien de temps l’utilisation du masque sera obligatoire.

Le masque restera-t-il obligatoire tout au long de 2021?

La spécialiste de la médecine préventive et de la santé publique, Joan Carles March, explique que ce sera le vaccin qui marquera le moment de retirer le masque. Maintenant, jusqu’à vacciné au moins 70% de la population, nous devrons continuer à le porter. De son côté, le ministre de la Santé, Salvador Illa, assure que, si tout se passe comme prévu, d’ici la fin de l’été 70% de la population espagnole sera vaccinée contre le Covid-19.

Pour l’instant, sur les 743 925 vaccins mis à disposition communautés autonomes en Espagne, 207 323 doses ont été administrées à ce jour. Le pourcentage de vaccination le plus élevé est enregistré par les Asturies, qui ont administré 60,7% des vaccins disponibles.

Par conséquent, l’arrivée du vaccin contre le coronavirus marque le début de la fin de la pandémie, mais pas la fin immédiate de celle-ci. Ce sera un processus graduel, qui se déroulera sur plusieurs mois, et les mesures en vigueur aujourd’hui, telles que l’utilisation obligatoire d’un masque, l’hygiène des mains ou la mise à distance physique, continueront d’être nécessaires pendant une grande partie de 2021.

Une fois qu’il a vacciné 70% de la population, les mesures commenceront à disparaître petit à petit, en aucun cas du jour au lendemain. Par conséquent, pour répondre à la question de savoir combien de temps il sera obligatoire de porter un masque, il n’y a pas de réponse exacte. Tout dépendra du taux de vaccination des communautés autonomes jusqu’à atteindre 70% de la population vaccinée. A partir de ce moment, le retour à la «normalité» sera progressif.

Le retour à la «normalité» selon Pedro Cavadas

En septembre 2020, le Dr Pedro Cavadas a parlé de l’évolution de la pandémie dans notre pays. Il a été l’un des premiers à mettre en garde contre les dangers du virus qui faisait des milliers de morts à Wuhan en janvier 2020, mais ils l’ont accusé d’être un alarmiste. Cependant, quelques semaines plus tard, ses prédictions se sont réalisées. Selon lui, les masques et le reste des mesures sanitaires resteront en vigueur en Espagne au moins jusqu’en 2022.

Prédictions de Bill Gates sur Covid-19 en 2021

Pendant une grande partie de l’année 2020, Bill Gates a fait la une des journaux pour les différentes prédictions qu’il a faites sur le pandémie de Coronavirus. Maintenant, dans un article sur son blog personnel, il a écrit à quoi ressemblera l’année 2021, avec deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle.

Nous commençons par la bonne nouvelle. D’un côté, Mesures de santé et de sécurité recommandés par les autorités sanitaires se sont avérés très efficaces pour freiner la propagation du Covid-19 alors que le vaccin est distribué dans le monde entier. Et, d’autre part, au printemps, une bonne partie de la population mondiale aura reçu le vaccin.

Cependant, il considère que les mois les plus compliqués et les plus difficiles de la pandémie sont encore à venir. Et il défend que l’accès au vaccin devrait être basé uniquement et exclusivement sur le nécessité médicale, pas en richesse sur le plan économique.

Maintenant, quand il parle de «normalité», il se réfère à un monde sans masque et sans distance de sécurité. Mais, selon le co-fondateur de Microsoft, le monde ne sera plus jamais comme nous l’avions laissé au début de 2020. 50% des voyages d’affaires disparaîtront, ainsi que 30% des heures de bureau.

Bref, on ne peut qu’attendre de voir ce que le évolution de la pandémie dans les mois à venir, ainsi que le taux de vaccination. Peut-être pouvons-nous commencer l’année 2022 sans le masque.