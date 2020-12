COVID-19 :

A quelques jours des fêtes les plus connues de l’année, certaines mesures provisoires qui seront soumises aux taux d’infection continuent d’être révélées. Nous pouvons commencer à préparer des repas et des cadeaux, sachant que ces vacances n’auront rien à voir avec ce qu’elles étaient dans le passé. Ce 2020, le protagoniste incontesté de tout est le coronavirus. Cette pandémie est le sujet de conversation et la raison des restrictions ce Noël. Etre avec des personnes à proximité est un danger et l’enfermement est le moyen pour les communautés autonomes de l’éviter. Nul ne peut être enfermé pendant les fêtes où le contact social et les traditions sont une réalité, où il y aura également des événements liturgiques clés. Dans ce scénario, le couvre-feu de la veille de Noël et du réveillon du nouvel an sera adapté autant que possible suivant les recommandations sanitaires.

Le couvre-feu du réveillon de Noël et du réveillon du nouvel an entre les mains des communautés autonomes

Le gouvernement central se lave les mains, avec son comité d’experts et le ministre de la Santé essayant de faire passer un peu de bon sens. Après un débat acharné, il a été décidé d’autoriser les retrouvailles, mais pas les déplacements entre communautés autonomes dans un but différent. Il y aura mobilité entre les communautés autonomes, mais il est recommandé que ce soit la même bulle de coexistence.

Déplacements vers des résidences secondaires à l’extérieur de la communauté C’est un autre sujet qui a suscité une certaine controverse. Le fait qu’il parie sur la réduction de la mobilité est une réalité, qu’à Noël, il sera mis en danger. Le seul moyen d’arrêter ce virus est sans contact entre les personnes, il est extrêmement contagieux et se propage à grande vitesse sur tout le territoire. La Catalogne fait partie des communautés autonomes qui ont montré que, malgré les mesures décrétées pour prévenir, rien ne semble arrêter ce virus. Le territoire étant fermé pendant un mois et sans possibilité de quitter la commune le week-end, ajouté à un couvre-feu strict, il n’est pas en mesure de maintenir le taux de contagion en suspens.

Certaines communautés autonomes ont décidé de modifier le couvre-feu ces vacances

Les vacances de Noël et surtout les jours les plus spéciaux de l’année, Le réveillon de Noël et le réveillon du nouvel an seront affectés par le coronavirus. Le gouvernement de Pedro Sánchez a décrété un état d’alerte afin que les communautés autonomes aient un cadre juridique pour les protéger lorsqu’il s’agissait de faire des restrictions. Ils l’ont fait avec force pour tenter de freiner le virus, les moins restrictifs, comme Madrid, ont actuellement un taux plus bas que d’autres, comme la Catalogne, qui a imposé une fermeture de bars et restaurants pendant un mois.

Le couvre-feu a été laissé entre les mains des gouvernements autonomes de telle sorte que ce seront eux qui permettront ou non une certaine flexibilité du calendrier dans lequel le virus peut apparaître. De 22h00 à 6h00, de 00h00 à 6h00, ces jours fériés s’appliqueront à l’exception des jours clés des célébrations. Le dîner de Noël et la célébration des carillons peuvent se dérouler parfaitement jusqu’au 13h30 dans presque toutes les communautés. À ce moment-là, le couvre-feu commencera jusqu’à 6h00. Il n’y aura pas d’after-party, les cloches se termineront presque en même temps que le bruit qu’elles font se terminer et le Père Noël l’attendra avec impatience, se couchant plus tôt.

Mais toutes les communautés ne pourront pas le célébrer de la même manière. La Cantabrie, l’une des communautés autonomes avec des taux positifs en hausse, a a décidé de maintenir le couvre-feu de 22h00 à 6h00. Il n’y aura pas de cloches, pas de réveillon de Noël avec des personnes extérieures à l’environnement familial ou vous devrez attendre la fin de l’horaire de restriction pour rentrer chez vous. Une façon d’essayer d’arrêter les célébrations que d’autres communautés appliqueront. Le Pays basque accordera une demi-heure de moins aux fêtes, son couvre-feu débutera à 1h00 et se terminera à la même heure. La prochaine communauté autonome à appliquer des restrictions sera La Rioja, qui décrétera le couvre-feu de 13h00 à 17h00, il durera 4 heures.

Le couvre-feu sera adapté ces deux jours clé dans laquelle les dîners de famille sont une réalité. Bien que cette année, ils devraient changer pour une collation ou un sandwich à l’extérieur. La possibilité de contagion dans un espace ouvert est presque impossible selon les experts, qui voient dans les espaces clos, tels que les maisons, les bars et les restaurants le principal problème de ces célébrations. Les chanceux qui pourront célébrer ces vacances avec leurs familles à une heure régulière pourront se remercier d’être tous ensemble en maintenant une relative normalité, ceux qui ne pourront pas profiter de leur famille, devront attendre des temps meilleurs pour se voir. La responsabilité individuelle est ce qui empêchera une augmentation des infections d’être regrettée après ces vacances ou, au contraire, une tendance à la baisse de suivre.