COVID-19 :

Les fermetures de périmètre du Junta de Andalucía dans les municipalités avec des taux supérieurs à 500 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, ils travaillent. Un bon exemple de ceci est la ville de Juviles, avec environ 150 habitants. Bien que cet exemple ait des «tricheries». Dimanche dernier, il figurait pleinement sur la liste du périmètre fermé des communes de Grenade, puisque, pour un seul positif, le taux d’incidence a dépassé 500 cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours des deux dernières semaines, et ainsi de suite continuera pendant huit jours supplémentaires, malgré le fait que ce taux revient à zéro, sans aucun infecté.

Cette circonstance est vécue normalement dans la ville qui, selon le maire de Juviles, Maria Lourdes Molina, “Ne manque personne” comme cela pourrait arriver en juillet ou en août dans des circonstances normales. Les voisins font “leur vie comme tous les jours”, sans être conditionnés par le fait qu’ils ne peuvent pas quitter la commune sans motif valable.

Avec l’utilisation de masques et en gardant les distances sociales et le reste des mesures stipulées par les autorités sanitaires, les voisins descendent dans la rue avec la tranquillité d’esprit qu’il n’y a «aucune incidence» et qu’aucun Juvilen n’est enregistré comme étant infecté. Ce n’est pas une saison touristique et aucune campagne agricole n’est en cours, a ajouté Molina.

Il Comité territorial d’alerte de santé publique à fort impact de la province de Grenade se réunit ce jeudi, présidé par le délégué territorial de la Santé et des Familles du Conseil d’Administration de Grenade, Indalecio Sánchez-Montesinos, pour analyser les données épidémiologiques de la province, bien que, une fois les communes périmées fermées ou, celles qui dépassent les mille cas pour 100 000 habitants d’incidence cumulée, voient également l’activité non essentielle fermée, ils continuent avec ces restrictions pendant 14 jours.

Pour le reste, ce jeudi, selon les données de Santé et Familles, consultées par Europa Press, la capitale de Grenade, fermée sur le périmètre depuis mercredi dernier, situe son taux d’incidence cumulé à 723,6, tandis que Monachil, une commune de la métropole en qui est situé la saison d’hiver de la Sierra Nevada, à 453,5.

Sur la côte, à Almuñécar, avec 463,9, le maire, Trinidad Herrera, a lancé un appel dans un communiqué “à la prudence et à la responsabilité individuelle et collective” face à cette nouvelle situation de risque extrême.

Nouvelles infections

La province a enregistré 865 nouveaux cas de Covid-19 ce jeudi, avec six décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, et 14 autres hospitalisés, et une admission aux soins intensifs. Il y a 128 nouveaux récupérés.

Le nombre d’admissions dans les hôpitaux de Grenade s’élève à 394, dont 73 en soins intensifs. Quant aux flambées, quatre de celles recensées il y a une semaine sont toujours actives.

Au cours de ces sept derniers jours, sept flambées ont également été déclarées dans la province pour un total de 34 cas, enregistrés dans le district sanitaire de Grenade (trois flambées de cinq, cinq et trois cas) et Metropolitano (quatre flambées de six, quatre , six et cinq cas).