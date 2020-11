COVID-19 :

Grâce à un aperçu du prochain chapitre de ‘L’incroyable famille Kardashian’, on sait que le coronavirus a atteint la famille Kardashian, et plus spécifiquement à Khloe kardashian. De plus, il y a quelques mois, on savait que Kanye West, mari de Kim Kardashian, a souffert du virus.

Kim Kardashian et Kris Jenner, inquiets

Dans l’aperçu, vous pouvez voir Kim Kardashian Oui Kris Jenner inquiète pour Khloe et sa santé, “attend avec impatience les résultats de Khloe.” “Mon instinct me dit qu’elle l’a, juste parce qu’elle est si malade. Et cela m’inquiète vraiment, car je peux dire que maintenant elle a peur et est très nerveuse », a avoué sa sœur. Kim.

Sa mère, Kris Jenner, a également déclaré être nerveuse à propos des résultats de Khloe, contactant plusieurs médecins afin qu’ils puissent aider sa fille. “Je suppose que nous allons attendre et découvrir“, ça comptait.

La confession de Khloe

Après les déclarations de ses proches, Khloe Kardashian est apparue sur les lieux, avouant le positif: “Je viens de découvrir que j’ai une couronne”. Il l’a dit d’une voix étouffée affectée par le COVID-19, bien que toujours positive après avoir traversé plusieurs mauvais jours.

Après avoir révélé la nouvelle de l’épisode “L’incroyable famille Kardashian”, Khloe Kardashian a expliqué les symptômes qu’elle présentait: “J’ai souffert de migraines. C’était le mal de tête le plus insensé, même si je ne dirais pas qu’il s’agissait de migraines. J’ai toussé et ma poitrine a brûlé quand j’ai toussé », a-t-il commenté.

“Laisse-moi te dire que la merde est réelle. Mais nous allons tous traverser ça»a conclu Khloe, qui était reconnaissante pour les messages d’amour et d’inquiétude qu’elle a reçus pour sa santé.