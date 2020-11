COVID-19 :

«Combien de fois suis-je retourné mentalement à Milan? Deux cent? Trois cents fois? Chaque fois que je vois quelque chose en rapport avec Covid-19 à la télévision, mon esprit se dirige vers la Plaza del Duomo et je rappelle aux milliers de valencianistes que ce jour-là, 19 février 2020, nous étions à la merci d’un virus et nous n’étions pas au courant ». Kike Mateu, un journaliste de Cadena SER, a été infecté par un coronavirus à un moment donné lors de son voyage dans la capitale de la Lombardie, où il est allé couvrir le match de Ligue des champions entre Atalanta et Valence à San Siro, la “ bombe biologique ” comme quoi a défini le maire de Bergame. Kike Mateu a été le premier patient officiellement diagnostiqué avec Covid-19 à Valence: «Patient 0».

De la salle de presse de San Siro à la salle 319 de l’hôpital Clínico de Valencia. Là, il a été isolé pendant près d’un mois. Il est entré avec une ville qui sentait la poudre à canon Fallas et a été déchargé d’un pays confiné. Dans cette pièce 319, il passa des heures de solitude, pensant à l’instant où il pourrait être infecté, alors qu’en vérité il aurait pu être n’importe qui pendant ce voyage à Milan. Cela aurait pu être à l’aéroport à l’arrivée ou dans le métro sur le chemin du stade; ou dans cet hôtel qu’il a fallu des heures pour trouver ou quand il a acheté un bonnet de laine aux couleurs d’Atalanta. Chaque jour à l’hôpital était une expérience de sa vie et aussi de l’équipe médicale qui le soignait, qui pour la première fois soignait un patient atteint de coronavirus; des jours et des nuits se sentant coupable de contagion de proches et chers, quand il était un patient comme l’un d’eux ou parmi les milliers qui, depuis février, ont été infectés en Espagne et dans le monde.

Dans votre cas, quel a été le pire de la contagion?

Le mental. L’usure psychologique était brutale. J’avais un sentiment de culpabilité que je ne pouvais pas sortir de ma tête. Quand j’ai été diagnostiqué, c’était une maladie inconnue et beaucoup de choses se sont passées autour de mon cas: des amis qui ont été infectés, un club de football (Valence) qui a paralysé son activité avec la presse lorsque mon cas a été rendu public … J’ai ressenti l’origine de la pandémie à Valence. J’étais mon propre traqueur. Je suis passé en revue chaque personne avec qui j’avais été, je les ai appelés pour leur dire et le filet d’amis infectés m’a dérangé pendant des jours. Il y avait une question que je ne pouvais pas sortir de ma tête et à laquelle, heureusement, je n’avais pas à répondre. Et si quelqu’un meurt à cause de moi? Pourquoi ai-je dû donner ce putain de baiser à Rubén (Ciraolo)? Je savais que Rubén était un patient à très haut risque Le jour où il a été emmené aux soins intensifs, j’étais dans la pièce voisine pour demander de l’aide depuis les murs; c’était déchirant, j’ai senti qu’il était là à cause de mon baiser ».

«Le pire dans mon cas était l’épuisement mental, j’avais un sentiment constant de culpabilité, et si un ami qui était infecté par moi meurt?

Rubén Ciraolo, ancien footballeur de Valence et partenaire de diffusion de Kike Mateu depuis des années sur différentes stations, ils partagent aujourd’hui un micro jaune sur Radio Valencia Cadena SER, il est l’un des nombreux protagonistes de ‘Paciente 0’ (Editorial Alienta). C’est le nom du livre écrit par Kike Mateu dans lequel il raconte son expérience personnelle et son environnement proche avec le coronavirus. «Patient 0» est un récit à la première personne de l’aube de la pandémie en Espagne, une histoire vraie qui ne nous a pas semblé être de la science-fiction. C’est aussi un thriller et en même temps un roman d’amour. C’est l’histoire de Kike Mateu, mais aussi celle de sa femme et de son fils, celle de son partenaire Juan Carlos Villena, celle de Rubén Ciraolo ou celle de milliers de patients anonymes et d’agents de santé comme Pablo, «des gens qui risquent leur vie pour prendre soin de nous; quiconque a vécu dans un hôpital aura un Pablo dans sa vie.

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire «Patient 0»?

Le camarade Eduardo Esteve m’a appelé trois jours après son retour de l’hôpital. J’étais en isolement à la maison et il m’a dit: “Vous avez une histoire à raconter.” Je l’ai mentionné en plaisantant à mon ami David Blay et il m’a juste convaincu. J’ai beaucoup pleuré en l’écrivant. Je pense que cela m’a amené à l’écrire de la même manière, alors j’ai décidé de parler sur Twitter de ma journée à l’hôpital ou de la raison pour laquelle j’ai participé à des rassemblements ou donné des interviews depuis cette pièce 319. Tout ce que j’ai fait était très réfléchi. Je ne voulais pas commencer un cirque Je voulais juste dire ce que les gens ne savaient pas, car le coronavirus était inconnu et je le vivais. J’ai toujours pensé que n’importe quel journaliste aurait fait de même; si j’avais été à la maison, j’aurais voulu que quelqu’un me dise ce qui s’est passé s’ils étaient infectés; J’étais infecté et je pouvais dire aux gens à quoi ressemblait mon cas, pas des statistiques, mais la réalité d’une personne infectée … et c’est ce que j’ai essayé de dire dans le livre.