COVID-19 :

Le coronavirus continue d’affecter le monde entier en cette malheureuse 2020 et au cours des dernières heures, on a su qu’un nouveau visage familier avait perdu la vie à cause de ce virus. Il s’agit de Kim Ki-duk, un réalisateur sud-coréen à succès qui était en Lettonie depuis novembre dernier, est décédé à l’âge de 59 ans la nuit dernière. et en raison de complications dérivées précisément du COVID-19.

Il était en Lettonie à la recherche d’une maison

Les réseaux sociaux ont rapidement fait écho à la nouvelle et ont fait de son nom l’une des tendances mondiales ce vendredi, profitant de nombreux utilisateurs pour se souvenir de certains des titres les plus réussis qui ont fait la renommée du cinéaste. «Pieta», «Samaria» ou «Time» sont quelques-uns des films qui ont été les plus suivis par Kim Ki-duk, dont la mort a choqué l’industrie cinématographique internationale.

Terrible nouvelle: Kim Ki-duk est décédé à l’âge de 59 ans de Covid. Il a réalisé certains des films les plus acclamés du début du millénaire, comme “Iron 3” ou “Printemps, été, automne, hiver … et printemps”, mais laisse une filmographie pleine de bijoux à découvrir. pic.twitter.com/uDVfjpzeu0 – FilmAffinity (@Filmaffinity) 11 décembre 2020

Bien que originaire de Corée du Sud, Kim Ki-duk existe depuis quelques mois préparer votre transfert de résidence en Lettonie, ce qui explique pourquoi il était dans ce pays depuis le 20 novembre, comme l’ont rapporté plusieurs médias lettons ces dernières heures. Sa renommée lui est venue principalement au tournant du siècle, alors qu’il était l’un des cinéastes les plus en vue du talentueux nouveau flux cinématographique coréen.

L’un des plus suivis et aussi les plus controversés

Kim Ki-duk, en plus d’être l’un des réalisateurs les plus suivis au monde, a également joué dans la polémique à de nombreuses reprises, et c’est qu’il y a quelques années, il a été accusé d’avoir agressé l’une de ses actrices, qu’ils ont rejoint. d’autres l’accusant de viol et de harcèlement sexuel. Le directeur a nié les faits, mais il n’a pas servi à un tribunal pour l’ordonner de verser une indemnité au premier d’entre eux pour cette attaque; clôturant l’autre affaire faute de preuves.

Le cinéma asiatique perd l’un de ses principaux talents ces dernières années, et il faut rappeler que Kim Ki-duk a commencé ses études des Beaux-Arts à Paris pour débuter sa carrière à la fin des années 90, consolidant son succès en seulement quelques années. L’une de ses principales caractéristiques a toujours été les images choquantes de sexe et de violence. Son talent a été reconnu avec un Ours d’or à Berlin et un Lion d’or à Venise.