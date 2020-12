COVID-19 :

Jeudi dernier, lancement de la SCCI sur le marché, en collaboration avec les hôpitaux madrilènes de La Princesa et La Paz, un nouveau test sérologique pour les anticorps contre le coronavirus. Il a été produit par la société de biotechnologie espagnole Immunostep et est basé sur une protéine du virus qui n’avait pas été utilisée pour le diagnostic et qui peut fonctionner comme un antigène.

Ce test a été présenté sous forme de kit «ELISA», qui comprend tous les réactifs permettant de détecter la présence d’anticorps dans le sang du patient., et fournit des résultats en deux heures. A aussi une efficacité proche de 100%, donc c’est tout un progrès.

Quant au prix, il est assez abordable et économique, on estime qu’environ 5 euros sans compter les frais de distribution. Cependant, il est exclusivement destiné à un usage hospitalier.

Qu’est-ce que ce test apporte?

Le kit ‘ELISA’ propose un diagnostic qualitatif et quantitatif. D’un côté indique la présence ou l’absence de trois types d’anticorps. Mais aussi, cela permet connaître leur concentration, c’est-à-dire combien il y en a, contribuant à avoir une image plus complète de l’impact du coronavirus sur les personnes et être en mesure de développer une stratégie future plus efficace.

La différence des tests d’anticorps par rapport aux autres est que détecter les protéines produites par le système immunitaire en réponse à une infection. Dans ce cas, vous pourriez savoir combien de personnes ont passé le coronavirus et a réussi à être immunisé.

Selon Eduardo López, coordinateur du service d’immunologie de l’hôpital universitaire de La Paz, à Madrid, “Ce test permet une étude plus large de la réponse immunitaire des anticorps contre le virus“. Pour sa part, Ricardo Jara, PDG d’Immunostep, précise que “Il permet la détection des anticorps pratiquement dès l’apparition des symptômes.”