COVID-19 :

L’incidence cumulée du coronavirus a monté en flèche dans la Communauté de Madrid jusqu’à atteindre ce vendredi le 904,24 cas pour 100 000 habitants au cours des quatorze derniers jours. De cette façon, il se positionne au-dessus de la moyenne nationale (828,57) et n’est dépassé que par six communautés. De plus, au cours des dernières 24 heures, j’ai détecté 4626 nouvelles infections et dans le sept derniers jours sont décédés 120 personnes.

Ces chiffres suggèrent que le COVID-19 a envahi tous les coins de la région. Mais non. Il y a encore un endroit qu’il n’a pas atteint: La Acebeda. “Comment est-ce possible?”, Se demanderont certains. “Parce que il n’y a personne! »S’exclame Jorge, technicien de nettoyage et habitant de cette ville située au nord de la province, dans la Sierra de Somosierra. Le recensement montre que la ville a 84 habitants, mais en réalité, personne ne sait exactement combien de personnes y vivent.

“Ici vit surtout les personnes âgées: J’ai moi-même mon père et ma mère, âgés de 86 et 83 ans, avec diverses pathologies, et je suis très prudent », a-t-il déclaré à El Confidencial George, Quoi Il n’a pas vu sa petite amie depuis cinq mois: «Elle vit à Madrid et elle n’ose pas venir et je n’ose pas y aller. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons toujours testé en premier ».

Une ville sans vie

Avant que le coronavirus ne commence à faire son travail dans notre pays, cette ville de Madrid accueillait des touristes pour son environnement naturel. Pepi a trois maisons rurales Ils avaient l’habitude d’être emballés le week-end toute l’année. Actuellement, en revanche, il n’en a loué qu’une à un couple de la capitale qui a choisi de faire du télétravail dans un environnement plus calme, proche de la nature. “Ces maisons rurales ils sont pour dix ou douze personnes à venir, et maintenant tant de gens ne peuvent pas se réunir. Ce que j’ai loué cette année, c’est principalement pour le télétravail », explique-t-il.

Ainsi, depuis mars, il n’y a pratiquement plus de signes de vie humaine dans cette ville. “Les gens ne prennent pas de risques, ils ne quittent pas du tout leurs maisons”dit Jorge. En fait, la connexion avec le monde extérieur est presque exclusivement limitée aux camions de livraison des supermarchés de la région, car il n’y a pas de magasins à La Acebeda. Vous devez faire le shopping dans la ville voisine de Buitrago de Lozoya, qui a une incidence de 604 infections pour 100 000 habitants.

De plus, tous les lieux de rencontre des voisins restent fermés, y compris le bar “d’une vie”, qui a fermé il y a quelques semaines lorsque les visiteurs ont commencé à recevoir visiteurs venus du port fermé de Navacerrada. “Comme les gens ne faisaient pas attention ou ne respectaient pas les mesures, le propriétaire a décidé de le fermer pour nous protéger tous, il y a eu beaucoup de responsabilité », commentent les voisins Paco et Consuelo.

Ils craignent un “barrage de visiteurs”

La petite population n’est pas le seul facteur qui a gardé les gens libres de contagions, selon Pepi: «Ici l’air est très sain, c’est pourquoi nous ne sommes pas infectés. Et le l’eau de la fontaine, Qu’est que c’est en très bonne santé, même médicinal! ». Le faible afflux d’étrangers a également joué un rôle. “S’il y a beaucoup de dimanche, mais il vient pour marcher, faire des routes, ils ne restent pas en ville», Précise la femme. Sont également arrivés voisins retraités ce qu’ils ont ressenti plus sûr. «Nous vivons à Madrid. Nous sommes venus en mai et avons ensuite décidé de rester jusqu’à ce qu’il tombe. Mais comme il ne descend pas, nous continuons ici. Je pense que nous reviendrons quand ils nous donneront le vaccinParce qu’ils viendront ici pour le mettre, n’est-ce pas? », Révèle Justo, un autre voisin.

Le conseil municipal, quant à lui, préfère ne pas promouvoir ce qui a permis à la population de se libérer du COVID, car cela pourrait attirer les curieux qui ont importé le virus: «La publicité peut provoquer un barrage de visites de la ville, et avec cela une augmentation de la possibilité de contagion », a répondu le maire à El Confidencial par courrier.