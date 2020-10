COVID-19 :

L’effet dévastateur du COVID-19 sur l’économie mondiale est bien supérieur aux 5 milliards de dollars de richesse détruits, dit David Malpass.

..- L’économie mondiale fait face à des pertes “catastrophiques” dues à la pandémie de coronavirus et la reprise est entravée par la rareté des ressources, a déclaré mardi le président de la Banque mondiale David Malpass dans un entretien avec l’..

Bien que l’institution basée à Washington ait déjà déboursé 160 milliards de dollars à une centaine de pays afin qu’ils puissent répondre à l’urgence, la crise obligera les pays en développement à repenser la structure de leurs économies, a-t-il déclaré.

Pour Malpass, l’effet dévastateur de la pandémie COVID-19 sur l’économie mondiale est bien supérieur aux 5 billions de dollars de richesse détruits, notée dans une première estimation des dégâts.

La Banque mondiale a averti que la récession mondiale plongera 60 millions de personnes dans l’extrême pauvreté, mais Malpass a déclaré que la sombre projection s’aggraverait probablement à mesure que la crise progresserait.

Qu’est-ce qui empêche le directeur de la Banque mondiale de dormir?

“Qu’il n’y a pas assez de ressources”, a déclaré Malpass.

«Je continue de chercher (…) d’autres personnes pour participer aux programmes que nous avons mis en œuvre», notamment par le biais de paiements directs en espèces pour aider rapidement les populations les plus vulnérables des pays pauvres, a-t-il souligné.

La Banque mondiale publiera ses prévisions révisées des Perspectives de l’économie mondiale (PEB) la semaine prochaine, mais les chiffres à eux seuls ne peuvent donner une idée de l’ampleur de la catastrophe, qui laissera des cicatrices durables.

“Les pays sont confrontés à la récession mondiale la plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Malpass.

«Et cela devrait garder de nombreuses personnes éveillées la nuit à s’inquiéter des conséquences pour les pauvres, pour les vulnérables au sein de ces économies, pour les enfants, pour les agents de santé, tous confrontés à des défis sans précédent», a-t-il résumé.

Bien que les économies avancées connaîtront les plus grandes récessions en termes de pourcentage, “à bien des égards, les contractions les plus dangereuses se produisent dans les pays les plus pauvres, car ils étaient plus proches du seuil de pauvreté avant la pandémie”, a-t-il averti.

L’augmentation de l’extrême pauvreté dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle les économies avancées pourront rouvrir, car les pays en développement dépendent des marchés des pays riches, a-t-il déclaré.